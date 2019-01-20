Освободить экипаж! Пленный украинский моряк поставил смелый ультиматум России

Капитан захваченного Россией вблизи Керченского пролива судна ВМС Украины "Бердянск" Роман Мокряк заявил, что весь экипаж подчинялся его приказам. Поэтому он требует отпустить всех военнопленных моряков и оставить под стражей только его.

Об этом рассказал адвокат Мокряка Илья Новиков в комментарии "Громадскому". Капитан высказал такую позицию во время допроса российскими следователями как обвиняемого.

"Если у России есть претензии к тому, что происходило на борту его корабля, то эти вопросы нужно адресовать ему, а его экипаж, который подчинялся его приказам, в любом случае должны отпустить. Пока его экипаж не будет отпущен, никаких разговоров, никаких показаний он давать не будет", — пересказал слова подзащитного адвокат.

Роман Мокряк Думская

По его словам, сейчас Мокряк ни на один вопрос следователей не отвечает, кроме имени, возраста и звания, ссылаясь на Женевскую конвенцию.

"Он намерен требовать освобождения подчиненных моряков его корабля, задержанных вместе с ним — и только после этого будет отвечать на вопросы следствия. А у российских следователей установка — вести дело как дело организованной группы", — подчеркнул Новиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.

Военнопленные украинские моряки

27 ноября оккупационные "власти" Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. В этот день они вынесли решение только по рядовым членам экипажа кораблей. В итоге 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.

28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС. Всем морякам грозит шесть лет лишения свободы.

Самому младшему украинскому моряку Андрею Эйдеру 20 декабря исполнилось 19 лет.

26 декабря суд завершил рассмотрение апелляций на арест украинских моряков, отклонив ходатайства адвокатов.

27 декабря Украина потребовала от России срочных переговоров по военнопленным, однако в РФ заблокировали предложение.

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