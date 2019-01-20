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Освободить экипаж! Пленный украинский моряк поставил смелый ультиматум России

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Капитан захваченного Россией вблизи Керченского пролива судна ВМС Украины "Бердянск" Роман Мокряк заявил, что весь экипаж подчинялся его приказам. Поэтому он требует отпустить всех военнопленных моряков и оставить под стражей только его.

Об этом рассказал адвокат Мокряка Илья Новиков в комментарии "Громадскому". Капитан высказал такую позицию во время допроса российскими следователями как обвиняемого.

"Если у России есть претензии к тому, что происходило на борту его корабля, то эти вопросы нужно адресовать ему, а его экипаж, который подчинялся его приказам, в любом случае должны отпустить. Пока его экипаж не будет отпущен, никаких разговоров, никаких показаний он давать не будет", — пересказал слова подзащитного адвокат.

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Роман Мокряк

Роман Мокряк

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По его словам, сейчас Мокряк ни на один вопрос следователей не отвечает, кроме имени, возраста и звания, ссылаясь на Женевскую конвенцию.

"Он намерен требовать освобождения подчиненных моряков его корабля, задержанных вместе с ним — и только после этого будет отвечать на вопросы следствия. А у российских следователей установка — вести дело как дело организованной группы", — подчеркнул Новиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Военнопленные украинские моряки

Военнопленные украинские моряки

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Темы
Обострение в Азовском мореРоссийско-украинский конфликт
Место
Россия
Теги
Керченский проливВоенно-морские силы УкраиныУкраинаВМС Украиныпленные моряки
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Он и есть Герой. Это в России слово офицера - пустой звук! Слава Украине!
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Новиков Александр
Новиков Александр
а сотрудники сбу тоже ему подчинялись? власти укры признали же что были там сбуушники
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Федоров Федор
Федоров Федор
Нет Мокряк,нужно было раньше думать о судьбе своих подопечных.Раз ты заявляешь,что они подчинялись твоему приказу и вся ответственность на тебе.Значит осознавал на что сам идёшь и их обрекаешь.
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