Открыли огонь ночью: штаб ООС уточнил, где террористы нарушили режим тишины на Донбассе

Украинские защитники не отвечали на провокации. Пресс-центр штаба ООС

С начала суток на Донбассе зафиксировано несколько нарушений режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как сообщил в Facebook пресс-центр штаба ООС, ночью противник со временно неподконтрольной Ужовки открывал огонь по позициям ВСУ у Водяного.

Украинские защитники ответный огонь не открывали. Потерь в результате вражеского обстрела нет.

Еще один факт был зафиксирован неподалеку Новомихайловки. С помощью противотанковых гранатометов противник совершил минирование украинских позиций тремя противопехотными минами ПОМ-2.

Скрин Facebook

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