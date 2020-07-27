Открыли огонь ночью: штаб ООС уточнил, где террористы нарушили режим тишины на Донбассе
Украинские защитники не отвечали на провокации. Пресс-центр штаба ООС
С начала суток на Донбассе зафиксировано несколько нарушений режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как сообщил в Facebook пресс-центр штаба ООС, ночью противник со временно неподконтрольной Ужовки открывал огонь по позициям ВСУ у Водяного.
Украинские защитники ответный огонь не открывали. Потерь в результате вражеского обстрела нет.
Еще один факт был зафиксирован неподалеку Новомихайловки. С помощью противотанковых гранатометов противник совершил минирование украинских позиций тремя противопехотными минами ПОМ-2.
Скрин Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL:
режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения в Донбассе начался в полночь 27 июля.
Договоренности о нем была достигнута 22 июля в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ и ОБСЕ) в формате видеоконференции.
Экс-командующий высокомобильных десантных войск ВСУ Михаил Забродский напомнил, что очередная попытка прекращения огня на Донбассе станет 17-ой за шесть лет войны.