МоваЯзык

Топ-темы:

Открыли огонь ночью: штаб ООС уточнил, где террористы нарушили режим тишины на Донбассе

Расследования
1,8 т.
Украинские защитники не отвечали на провокации

Украинские защитники не отвечали на провокации. Пресс-центр штаба ООС

С начала суток на Донбассе зафиксировано несколько нарушений режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как сообщил в Facebook пресс-центр штаба ООС, ночью противник со временно неподконтрольной Ужовки открывал огонь по позициям ВСУ у Водяного.

Украинские защитники ответный огонь не открывали. Потерь в результате вражеского обстрела нет.

Еще один факт был зафиксирован неподалеку Новомихайловки. С помощью противотанковых гранатометов противник совершил минирование украинских позиций тремя противопехотными минами ПОМ-2.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаОперация Объединенных сил на ДонбассеПеремирие на ДонбассеВойна на ДонбассеДонбассООСВооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
  2. Расследования