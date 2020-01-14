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14 января • обновлено в 16:54
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"ВСУ убивает украинцев!" Отец главы "Укрпочты" оказался фанатом "русского мира"

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Отец главы "Укрпочты" Игоря Смелянского, Ефим Смелянский, оказался ярым украинофобом и открыто писал об этом в интернете.

Скриншоты его пророссийских заявлений обнародовал на своей странице в Facebook блогер Петр Терентьев. Они датированы августом 2014 года, когда на Донбассе шли самые ожесточенные бои против российских оккупантов.

"Мне нравятся патриоты из Нью-Йорка. А вы можете наслаждаться лучшей армией Украины, которая убивает своих украинских жителей. И это "паториоты", которые убивают моих друзей в Одессе", – писал тогда Смелянский-старший.

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Украинофобские высказывания Ефима Смелянского

Украинофобские высказывания Ефима Смелянского

Facebook Петра Терентьева

Игорь Смелянский

Игорь Смелянский

Терентьева возмутил тот факт, что семья топ-менеджера украинского государственного предприятия имеет такие агрессивно пророссийские взгляды.

"Реформ вам из Нью-Йорка, прямо с Брайтон Битч! Нашлась семья Смелянского в Facebook. Понятно, что сын за отца и отец за сына не отвечают, но просто стало интересно происхождение нью-йоркского реформатора. Оказывается, это обычный Брайтон Битч", – написал блогер.

Кроме того, он показал и другие скриншоты со страниц родителей Смелянского, которые пестрят запрещенными в Украине "георгиевскими" ленточками, репостами антиукраинских опусов беглого Николая Азарова и другими пропагандистскими вбросами.

Страница в соцсети матери Смелянского – Эллы

Страница в соцсети матери Смелянского – Эллы

Facebook Петра Терентьева

Мать Смелянского называет украинцев "бандеровцо-нацистами"

Мать Смелянского называет украинцев "бандеровцо-нацистами"

Facebook Петра Терентьева

Репост опуса Азарова на странице Ефима Смелянского

Репост опуса Азарова на странице Ефима Смелянского

Facebook Петра Терентьева

В комментариях под постом украинцы принялись бурно обсуждать скандальные факты из биографии членов семьи Смелянского. "Еще и вата", "Яблоко от яблони", "Да у них вся семья бракованная", "Вата", – возмущаются люди.

"ВСУ убивает украинцев!" Отец главы "Укрпочты" оказался фанатом "русского мира"

"ВСУ убивает украинцев!" Отец главы "Укрпочты" оказался фанатом "русского мира"

"ВСУ убивает украинцев!" Отец главы "Укрпочты" оказался фанатом "русского мира"

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персоны
Игорь Смелянский Петр Терентьев
Место
Украина
Тег
Укрпочта
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Комментарии
54
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иловайский юрий
иловайский юрий
молодец мужик
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Гоша Злой
Гоша Злой
типичне жидиня....
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Есть же здравомыслящие и вна Украине
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