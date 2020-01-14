"ВСУ убивает украинцев!" Отец главы "Укрпочты" оказался фанатом "русского мира"

Отец главы "Укрпочты" Игоря Смелянского, Ефим Смелянский, оказался ярым украинофобом и открыто писал об этом в интернете.

Скриншоты его пророссийских заявлений обнародовал на своей странице в Facebook блогер Петр Терентьев. Они датированы августом 2014 года, когда на Донбассе шли самые ожесточенные бои против российских оккупантов.

"Мне нравятся патриоты из Нью-Йорка. А вы можете наслаждаться лучшей армией Украины, которая убивает своих украинских жителей. И это "паториоты", которые убивают моих друзей в Одессе", – писал тогда Смелянский-старший.

Украинофобские высказывания Ефима Смелянского Facebook Петра Терентьева

Игорь Смелянский

Терентьева возмутил тот факт, что семья топ-менеджера украинского государственного предприятия имеет такие агрессивно пророссийские взгляды.

"Реформ вам из Нью-Йорка, прямо с Брайтон Битч! Нашлась семья Смелянского в Facebook. Понятно, что сын за отца и отец за сына не отвечают, но просто стало интересно происхождение нью-йоркского реформатора. Оказывается, это обычный Брайтон Битч", – написал блогер.

Кроме того, он показал и другие скриншоты со страниц родителей Смелянского, которые пестрят запрещенными в Украине "георгиевскими" ленточками, репостами антиукраинских опусов беглого Николая Азарова и другими пропагандистскими вбросами.

Страница в соцсети матери Смелянского – Эллы Facebook Петра Терентьева

Мать Смелянского называет украинцев "бандеровцо-нацистами" Facebook Петра Терентьева

Репост опуса Азарова на странице Ефима Смелянского Facebook Петра Терентьева

В комментариях под постом украинцы принялись бурно обсуждать скандальные факты из биографии членов семьи Смелянского. "Еще и вата", "Яблоко от яблони", "Да у них вся семья бракованная", "Вата", – возмущаются люди.

Как сообщал OBOZREVATEL:

первый секретарь Национального союза журналистов Лина Кущ сообщила, что Смелянский будет зарабатывать в 2020 году почти 1,9 млн грн в месяц.

Украинцев разозлила эта новость, и они жестко раскритиковали чиновника за решение повысить себе зарплату до огромных размеров.

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