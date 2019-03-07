Отдала 5 млн за яйцо с водой: всплыли подробности "снятия порчи" в Виннице

Жертва "колдуньи" в Виннице, которая отдала мошеннице 5 млн грн за "снятие порчи", вероятнее всего, стала жертвой гипноза.

Драгоценности она отдала, так как поверила в то, что они были прокляты. Доказательством стало яйцо с водой, на котором подозреваемая и провела обряд. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Гадалка встретила женщину на улице и напугала проклятием, которое якобы лежало на роду винничанки. Дальше, отметила 37-летняя Наталья, все было как в тумане.

"Она рассказывала о проблемах со здоровьем дочери – на самом деле так и есть. Сказала, что порча, она экстрасенс. Если я хочу, то она может снять порчу. Надо сходить в магазин, купить водичку, яйца. Мы зашли во двор, она читала молитвы. И когда разбила яйцо, я увидела какие-то кусочки", – поделилась женщина.

Гадалка-мошенница Скриншот из видео

Эти вкрапления, по словам мошенницы, якобы и указывали на украшения и деньги, которые срочно нужно было "очистить". "Я вынесла все драгоценности свои, мужа, детей . Все, что у нас было, и все деньги, которые были в сбережениях. Это были доллары, это была наличка", – рассказала потерпевшая.

Когда же гадалка не появилась в договоренном месте, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Как сообщил прокурор Сергей Козырь, общая сумма в уголовном производстве – 5 млн 125 тыс грн.

Отмечается, что подозреваемая Фатима Сандуленко была задержана через неделю в Киеве. Одета гадалка была в норковую шубу и вещи дорогих брендов. Ранее она уже была замечена на кражах.

Задержанной продлили арест и ей грозит до 12 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах. Свою вину подозреваемая так и не признала.

Скриншот из видео

При этом психологи считают, что мог быть использован гипноз.

"Действительно есть определенные методы. И люди, которые работают, как эти гадалки, этому учились определенным образом и они, к сожалению, это используют. Человек скептический, человек, привыкший все проверять, который имеет аналитический склад ума, не поддается гипнозу", – уверяет врач-психолог Елена Хаустова.

Сама же Наталья считает, что ее обокрали за "наводке", так как мошенница знала мельчайшие детали из ее личной жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве задержали мошенницу, которая возле Института рака выманивала у людей деньги якобы, чтобы снять с них "порчу".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!