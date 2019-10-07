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7 октября • обновлено в 17:14
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"Отдает прямые приказы!" Украинский пленный раскрыл главного человека Путина в "ДНР"

4.1т Читать материал на украинском

Помощник президента РФ Владислав Сурков отдает прямые приказы главарю террористов "ДНР" Денису Пушилину.

Об этом в эфире "Радио НВ" рассказал украинский журналист, бывший узник Кремля Владимир Фомичев.

"Мнение Путина и мнение Суркова (относительно действий террористов "ДНР". – Ред.), конечно, важно. Я не знаю, чего на самом деле хочет, например, Пушилин. Я думаю, что Пушилин сделает то, что ему скажет Владислав Юрьевич Сурков. У меня это (уверенность. – Ред.) точно есть", – отметил Фомичев.

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Также он рассказал, что на оккупированной части Донбасса есть группа террористов, что хотят присоединить регион к России, чего РФ "не приемлет".

"Этого РФ очень не хотела и не воспринимает, потому что ей нужен Донбасс как сама история, которая влияет на украинскую политику, одно из воздействий на украинскую политику", – пояснил Фомичев.

Владислав Сурков

Владислав Сурков

Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запаниковали, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера", чтобы всех обмануть.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владислав Сурков Денис Пушилин
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ДНР
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
это ему сам Сурок поведал?
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
вот что плен животворящий делает! в плену украинцы резко умнеют!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Посидел там в клетке некоторое время, теперь спеца по Донбассу из себя корчит
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