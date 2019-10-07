"Отдает прямые приказы!" Украинский пленный раскрыл главного человека Путина в "ДНР"

Помощник президента РФ Владислав Сурков отдает прямые приказы главарю террористов "ДНР" Денису Пушилину.

Об этом в эфире "Радио НВ" рассказал украинский журналист, бывший узник Кремля Владимир Фомичев.

"Мнение Путина и мнение Суркова (относительно действий террористов "ДНР". – Ред.), конечно, важно. Я не знаю, чего на самом деле хочет, например, Пушилин. Я думаю, что Пушилин сделает то, что ему скажет Владислав Юрьевич Сурков. У меня это (уверенность. – Ред.) точно есть", – отметил Фомичев.

Также он рассказал, что на оккупированной части Донбасса есть группа террористов, что хотят присоединить регион к России, чего РФ "не приемлет".

"Этого РФ очень не хотела и не воспринимает, потому что ей нужен Донбасс как сама история, которая влияет на украинскую политику, одно из воздействий на украинскую политику", – пояснил Фомичев.

Владислав Сурков Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запаниковали, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера", чтобы всех обмануть.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!