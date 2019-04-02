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"От вас ничего не останется!" Жириновский пригрозил Украине гибелью

2.2тЧитать материал на украинском

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия ждет атаки со стороны Украины, чтобы полностью ее уничтожить.

Он добавил, что страна-агрессор якобы не хочет брать на себя ответственность объявления войны и поэтому надеется на провокацию. Наглыми угрозами депутат нелегитимной Госдумы разразился в эфире пропагандисткой программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

"Известия"

"Осталось только вам объявить войну нам, и от вас ничего не останется! Но мы не будем объявлять первыми. Мы ждем, когда вы, наконец, обнаглеете!" — выкрикнул неадекватный Жириновский.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
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