"От вас ничего не останется!" Жириновский пригрозил Украине гибелью

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия ждет атаки со стороны Украины, чтобы полностью ее уничтожить.

Он добавил, что страна-агрессор якобы не хочет брать на себя ответственность объявления войны и поэтому надеется на провокацию. Наглыми угрозами депутат нелегитимной Госдумы разразился в эфире пропагандисткой программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Жириновский "Известия"

"Осталось только вам объявить войну нам, и от вас ничего не останется! Но мы не будем объявлять первыми. Мы ждем, когда вы, наконец, обнаглеете!" — выкрикнул неадекватный Жириновский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жириновский грозился захватить Киев за один день и обещал, что жители украинской столицы будут встречать русских с цветами.

Также Жириновский мечтал о "марше дружбы" на границе Украины и России и о том, что украинцы поползут на коленях просить прощения у Кремля.

Лидер ЛДПР заявил, что украинцы якобы мечтают о вторжении российских оккупантов и будут встречать их как освободителей в 1945 году.

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