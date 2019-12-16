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16 декабря • обновлено в 10:57
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"Орки ищут орков!" Стало известно о переполохе в "Л/ДНР"

1.1т
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Командование одного из подразделений террористических "Л/ДНР" подняло панику на Донбассе из-за поведения своих наемников, которые самовольно сбежали из блокпостов, прихватив с собой оружие.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) со ссылкой на один из каналов в этом же мессенджере окупантов. Он также опубликовал соответствующий скриншот.

В частности, в сообщении террористов говорится, что в ночь на 15 декабря двое боевиков покинули пост вблизи Дебальцево во время боевого дежурства и "скрылись в неизвестном направлении со штатным оружием".

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Террористы бегут из "Л/ДНР" с оружием

Террористы бегут из "Л/ДНР" с оружием

В командовании 3-й ОМСБр "Беркут" заявили, что уже выясняют причины такого их поступка и попросили максимального разглашения информации о дезертирах. Отмечается, что это младший сержант Назаров Федор Дмитриевич и солдат Конов Иван Борисович, и убежать они могли в направлении Луганска или Донецка.

"Орки ищут орков с оружием. Наверное, в который раз рассейские камандзиры поиздевались", – иронично прокомментировал панику в рядах оккупантов украинский офицер Анатолий Штефан.

Скриншот сообщения террористов

Скриншот сообщения террористов

Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 15 декабря российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Под обстрелом врага были ранены двое военных ВСУ. В то же время террористы потеряли трех человек.

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Автор
Марта Рок
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР террористы "ДНР" ДНР Новости ДНР
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Andria Viktor
Andria Viktor
Видать не выдержало очко после Ивана Защекина.
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