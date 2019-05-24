"Оркам нужны боевики, а не студенты!" В "Л/ДНР" устроили подлянку детям

Террористы "Донецкой и Луганской народных республик" не пропускают детей с неподконтрольных территорий для сдачи внешнего независимое оценивания (ВНО).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, отметив, что "оркам нужны боевики, а не студенты".

"В этом году на ВНО с неподконтрольной части Донецкой области зарегистрировалось 834 человека. Первый экзамен по математике сдавали 430 человек. Экзамен по украинскому языку должны были сдавать 678 человек", — говорится в сообщении.

Террористы "ДНР" 24 канал

В Донецкой военно-гражданской администрации уже пообещали дополнительные сессии для школьников, которых не пропустили боевики.

"Наши же пограничники всегда готовы обеспечить комфортное, быстрое пересечении линии разграничения для всех украинский", — отметили в МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе опозорились после удачной операции украинских бойцов, которые уничтожили на передовой грузовик боевиков. После разгрома они пытались тащить боевую машину без трала и крана. Попытка оказалась не очень удачной.

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