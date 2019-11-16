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16 ноября • обновлено в 21:06
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Террористы подло напали на ВСУ на Донбассе и получили по зубам: детали боев

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Террористы "Л/ДНР" в субботу, 16 ноября, 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских воинов в течение суток не зафиксировано.

Об этом информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Прямий

5 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • неподалеку Майорска – со станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды у Луганского – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Новолуганского и Попасной – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела по позициям Объединенных сил:

  • у Старогнатовки – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Лебединского и Березовой – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • дважды у Невельского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • неподалеку Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов.

Карта ООС

Карта ООС

"В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", – добавили в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, 15 ноября оккупационные войска на Донбассе, несмотря на разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское, продолжили его обстреливать.

Ранее в ООС назвали потери террористов "ЛНР" и "ДНР" за начало ноября-2019.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Донбасс Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР
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ttt ta
ttt ta
я фразу "получить по зубам" вообще до 14 года в современной литературе не встречал. Наверное потому, что не читал УкроСМИ.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Щирый укроп за вишней полез, Дед Афанасий схватил свой обрез, Выстрел раздался, сдавленный крик, "Сорок второй!"- усмехнулся старик.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А где "получили по зубам"? То что потерь не зафиксировано (кстати, интересная формулировочка, не зафиксировано ведь не значит что потерь нет, а?)?
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