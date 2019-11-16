Террористы подло напали на ВСУ на Донбассе и получили по зубам: детали боев

Террористы "Л/ДНР" в субботу, 16 ноября, 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских воинов в течение суток не зафиксировано.

Об этом информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Иллюстрация. Война на Донбассе Прямий

5 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку Майорска – со станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Луганского – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новолуганского и Попасной – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела по позициям Объединенных сил:

у Старогнатовки – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Лебединского и Березовой – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды у Невельского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов.

Карта ООС

"В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", – добавили в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, 15 ноября оккупационные войска на Донбассе, несмотря на разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское, продолжили его обстреливать.

Ранее в ООС назвали потери террористов "ЛНР" и "ДНР" за начало ноября-2019.

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