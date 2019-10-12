Война за независимость Украины: "Л/ДНР" устроили кровавые провокации на Донбассе

В зоне проведения ООС на Донбассе в субботу, 12 октября, террористы "Л/ДНР" 11 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов легкие ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба ООС (чтобы посмотреть видео брифинга, поскролльте новость вниз).

Уточняется, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Иллюстрация. Война на Донбассе Соцсети

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды неподалеку Водяного по направлению Пикуз – из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Пищевика по направлению Верхнешироковского – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новогнатовки по направлению н.п. Стыла – со станкового противотанкового гранатомета и противотанкового ракетного комплекса;

неподалеку Широкино по направлению Саханки – со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

дважды вблизи Водяного по направлению Азова – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки по направлению Трудовской – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Луганского по направлению Нижнего Лозового – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Как писал OBOZREVATEL, во время боевых действий на Донбассе 11 октября обошлось без ранений и потерь среди бойцов ВСУ.

Ранее "Л/ДНР" развязали кровавые бои, из-за чего на Донбассе погиб украинский воин.

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