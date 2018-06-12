"Охрану сняли": мать озвучила нюанс убийства Окуевой

Погибший доброволец Амина Окуева не отказывалась от охраны после первого покушения, как утверждали в полиции.

Об этом OBOZREVATEL рассказала мать Амины Ирина Каминская. По ее словам, охрану сняли спустя два месяца.

"Летом, после первого покушения, мы редко встречались, было опасно. У них была охрана, но через два месяца охрану сняли. Разговоры о том, что они отказались от охраны сами, это неправда. Я просила, чтобы она обратилась к главе МВД Арсену Авакову, к нардепу Антону Геращенко. Она сказала, что никого ни о чем просить не будет. Она удивительно гордый человек, она никогда никого ни о чем не просила", - отметила Каминская.

По ее словам, Адам так и не получил украинского гражданства, воюя за Украину, он не получил никакой защиты от государства.

"Хотя обращались несметное количество раз и к президенту, и к депутатам. А ведь были люди, которые в течение одного дня получали гражданство, – такие, как Саакашвили. А Адам был незащищен, не мог носить даже оружие. Амина имела оружие, которое ей подарил министр МВД – вначале "Макаров", потом "Глок". "Макаров" спас им жизнь во время первого покушения. Как в такой ситуации она могла бросить своего мужа? Она - верная жена, она спутница, она соратница, она была с ним до последнего вдоха. И как полагается жене и соратнику, защищала его", - пояснила Каминская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2017 года в Киеве, на Подоле, совершили покушение на Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву. 30 октября 2017 года в результате диверсионного нападения под Киевом в поселке Глеваха Амина Окуева погибла.