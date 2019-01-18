Оккупированный Севастополь настигла экологическая катастрофа: в сеть попали фото

В оккупированном Россией Крыму было обнаружено огромное пятно нефтепродуктов вдоль Севастопольской бухты со стороны Южной.

Как передает ForPost, на это обратили внимание местные жители, опубликовавшие соответствующие фото. "Вроде как со стороны Севморзавода полоса, и ветер оттуда. Мазут, дизель или какие-то нефтепродукты", — сказали очевидцы.

Отметим, в Южной бухте находится целый ряд судоремонтных предприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, минувшим летом на многих пляжах Ялты также был обнаружен разлив мазута, что полностью испортило отдых местным жителям.

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