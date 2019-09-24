Оккупанты заявили о новом прорыве на Крымском мосту: что произошло

На незаконно построенном российскими оккупантами Крымском мосту в тестовом режиме запустили дизельный поезд.

В сети уже обнародовали соответствующее видео (чтобы посмотреть, проскролльтте страницу до конца).

Как сообщает "Интерфакс", время движения по мосту составило около получаса.

"Это тестовый проезд. Движение же планируется открыть в декабре 2019 года", — сказал генподрядчик объекта.

По Крымском мосту запустили дизельный поезд скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!