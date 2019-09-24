Оккупанты заявили о новом прорыве на Крымском мосту: что произошло

На незаконно построенном российскими оккупантами Крымском мосту в тестовом режиме запустили дизельный поезд.
В сети уже обнародовали соответствующее видео (чтобы посмотреть, проскролльтте страницу до конца).
Как сообщает "Интерфакс", время движения по мосту составило около получаса.
"Это тестовый проезд. Движение же планируется открыть в декабре 2019 года", — сказал генподрядчик объекта.
По Крымском мосту запустили дизельный поезд
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Как сообщал OBOZREVATEL:
15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.
В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.
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