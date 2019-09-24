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24 сентября • обновлено в 15:43
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Оккупанты заявили о новом прорыве на Крымском мосту: что произошло

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На незаконно построенном российскими оккупантами Крымском мосту в тестовом режиме запустили дизельный поезд.

В сети уже обнародовали соответствующее видео (чтобы посмотреть, проскролльтте страницу до конца).

Как сообщает "Интерфакс", время движения по мосту составило около получаса.

"Это тестовый проезд. Движение же планируется открыть в декабре 2019 года", — сказал генподрядчик объекта.

По Крымском мосту запустили дизельный поезд

По Крымском мосту запустили дизельный поезд

скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Кор Павел
Кор Павел
Фы фсе фрете
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Макарский Александр
Макарский Александр
В ответку треба запустить гиперлуп
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70rus xxx
70rus xxx
Все это туфта,не верю.Жду,что на это скажет т.Медовар.
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