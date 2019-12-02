Профессионалы "Альфы": стало известно, кого оккупанты убили на Донбассе

Бойцами, погибшими 1 декабря на Донбассе, оказались офицеры спецподразделения СБУ "Альфа" Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-боец "Альфы", киборг, а ныне народный депутат Украины от "Голоса" Роман Костенко.

"Сейчас много говорят о переговорах с Россией, кто-то даже ожидает газовую подачку от Кремля, однако почти ежедневно с востока поступают печальные известия, которые напоминают, что в Украине идет война, развязанная агрессором. Война, которая ежедневно уносит жизни лучших. Очередное трагическое сообщение с Донбасса – при выполнении боевого задания погибли два офицера спецподразделения "Альфа" СБУ – Денис и Дмитрий", – рассказал он.

"Это тяжелое горе для их родных и невосполнимая потеря для боевых побратимов. А также это напоминание о том, что бойцы "Альфы" – это не "маски-шоу" на обысках, а это защитники Родины, которые ежедневно рискуют, а часто и жертвуют своими жизнями ради мирного неба над Украиной", – добавил Костенко.

Он подчеркнул, что был хорошо знаком с погибшими Героями, ведь за время войны вместе с ними прошел через многие испытания и выполнил немало задач.

"Это были сильные, надежные и мужественные воины, высококвалифицированные профессионалы, настоящие офицеры и патриоты Украины. Покойтесь с миром, ребята", – почтил память защитников Костенко.

На гибель защитников также отреагировал президент Владимир Зеленский. Он выразил слова сочувствия и пообещал добиться прекращения огня, чтобы не гибли украинские Герои.

Боец Альфы Facebook Романа Костенко

Кроме того, информация о гибели защитников появилась и на официальном сайте СБУ. "Служба безопасности Украины с прискорбием сообщает, что во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ. Коллектив Службы выражает глубокие соболезнования родным погибших сотрудников Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова", – говорится в сообщении.

"Гибель каждого нашего бойца в зоне ООС – большая потеря для Службы, для страны, для нации. Искренние соболезнования семьям погибших героев", – приводит слова главы СБУ Ивана Баканова пресс-служба ведомства.

Также в СБУ заверили, что всесторонне поддержат семьи погибших офицеров, а боевые побратимы не оставят близких наедине с горем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

о гибели офицеров "Альфы" стало известно 1 декабря. Это произошло во время попытки российских диверсантов прорваться в тыл позиций украинских военных.

Украинские защитники предотвратили это, но во время выполнения боевого задания подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах.

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