Российские захватчики на временно оккупированных территориях Донбасса скрывают рост количества заболеваний коронавирусом.
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Более того, они угрожают медикам тюрьмой за разглашение реальной информации об эпидемиологической обстановке в ОРДЛО, сообщается в сводке Главного управления разведки на сайте Минобороны Украины.
"Российские оккупационные администрации продолжают скрывать факты распространения заболевания на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Представители так называемых "силовых структур" изымают истории болезней умерших и предупреждают медперсонал о привлечении к "уголовной" ответственности за разглашение информации", – говорится в сообщении.
Коронавирус в "ДНР"
"Информационное сопротивление"
Кроме того, известно, что большинство инфицированных в течение марта посещали Российскую Федерацию через неконтролируемые Украиной участки границы.
В придачу ко всему страна-агрессор продолжает процесс "паспортизации" населения на временно оккупированных украинских территориях. Так, с начала апреля специальными автобусными рейсами в Ростовскую область и в обратном направлении перевезено более 2 тыс. человек.
"По данным разведки, указанное приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", – сделали вывод украинские защитники.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в рядах террористов "Л/ДНР" участились случаи массового дезертирства. Это связано с отсутствием ротации, которую российские кураторы пытаются оправдать мерами по борьбе с коронавирусом.
Также разведка узнала о систематической лжи террористов населению Донбасса по поводу эпидемии. Боевики утверждают, что коронавируса в псевдореспубликах нет, хотя больницы переполнены людьми с температурой.
Кроме того, в медучреждениях оккупированных территорий уже зафиксированы смерти людей с симптомами, характерными для болезни.
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