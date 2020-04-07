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7 апреля • обновлено в 14:55
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Оккупанты скрывают эпидемию коронавируса в "Л/ДНР": медикам угрожают тюрьмой

3.3т
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Российские захватчики на временно оккупированных территориях Донбасса скрывают рост количества заболеваний коронавирусом.

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Более того, они угрожают медикам тюрьмой за разглашение реальной информации об эпидемиологической обстановке в ОРДЛО, сообщается в сводке Главного управления разведки на сайте Минобороны Украины.

"Российские оккупационные администрации продолжают скрывать факты распространения заболевания на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Представители так называемых "силовых структур" изымают истории болезней умерших и предупреждают медперсонал о привлечении к "уголовной" ответственности за разглашение информации", – говорится в сообщении.

Коронавирус в "ДНР"

Коронавирус в "ДНР"

"Информационное сопротивление"

Кроме того, известно, что большинство инфицированных в течение марта посещали Российскую Федерацию через неконтролируемые Украиной участки границы.

В придачу ко всему страна-агрессор продолжает процесс "паспортизации" населения на временно оккупированных украинских территориях. Так, с начала апреля специальными автобусными рейсами в Ростовскую область и в обратном направлении перевезено более 2 тыс. человек.

"По данным разведки, указанное приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", – сделали вывод украинские защитники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в рядах террористов "Л/ДНР" участились случаи массового дезертирства. Это связано с отсутствием ротации, которую российские кураторы пытаются оправдать мерами по борьбе с коронавирусом.

  • Также разведка узнала о систематической лжи террористов населению Донбасса по поводу эпидемии. Боевики утверждают, что коронавируса в псевдореспубликах нет, хотя больницы переполнены людьми с температурой.

  • Кроме того, в медучреждениях оккупированных территорий уже зафиксированы смерти людей с симптомами, характерными для болезни.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Главное управление разведки ДНР Новости ЛНР
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