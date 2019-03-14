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Оккупанты пошли на жесткие меры против жителей ''ЛНР'': названа причина

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Решение руководства террористической "ЛНР" ввести в подконтрольных районах Луганской области трудовую повинность свидетельствует, что террористы опасаются активных боевых действий.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Александр Кихтенко, комментируя ситуацию на Донбассе.

"В Луганской области ввели трудовую повинность. Нового там ничего практически нет, они же считают себя самостоятельным государством. Введение военного положения предусматривает в том числе трудовую повинность, которой подлежат мужчины до 60 лет", – сообщил экс-глава Донецкой области.

"Это шаг на случай активных боевых действий. Раньше были случаи, когда привлекалось мирное население на Донбассе для подготовки позиций, восстановления строений и так далее", – отметил он.

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По словам Кихтенко, будет ли действовать постановление так называемого правительства ЛНР – это уже десятый вопрос, поскольку местных жителей "больше волнует, как вообще выжить".

Оккупанты пошли на жесткие меры против жителей ''ЛНР'': названа причина

@666_mancer

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Во временно оккупированном Луганске катастрофически упали цены на жилье. Многие риелторы не рекомендуют жителям города продавать свои квартиры до выборов президента Украины, надеясь, что после марта ситуация изменится.

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Темы
Новости Луганска и Луганской областиПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVВойна на Донбассе
Персона
Александр Кихтенко
Место
УкраинаЛуганск
Теги
Новости ЛНРНовости Донбасса
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