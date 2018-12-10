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Оккупанты перебросили в Крым боевой корабль с ракетами: фото

1.3тЧитать материал на украинском

Черноморский флот России получил в состав новый малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", оснащенный крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

Церемония по приему состоялась в понедельник, 10 декабря, в оккупированном Севастополе (Крым), передает "Интерфакс".

"Черноморский флот становится сильнее, а значит и Россия на южном морском направлении тоже становится сильнее. Уверен, что новый корабль в самые кратчайшие сроки приступит к решению поставленных задач в дальней и ближней морских зонах", - сказал командующий ЧФ РФ вице-адмирал Александр Моисеев.

Также он заявил, что до конца декабря в состав флота войдет новый патрульный корабль "Василий Быков", в 2019 году - патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", морской тральщик "Иван Антонов" и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта.

Корабль

Корабль "Орехово-Зуево"

Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Это седьмой корабль модернизированной серии "Буян-М", построенный для Черноморского флота.

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Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия начала стягивать военную технику на полуостров после того, как 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего было применено оружие против украинских военных кораблей и захвачены три судна.

Россия перебросила в Крым боевой корабль: появилось видео

Буквально через два дня после происшествия в сети появилось видео перемещения антикорабельных береговых комплексов "Бал" в оккупированную Керчь.

Также спутники зафиксировали ракетную батарею российского класса S-400 на авиабазе Джанкой. Генерал-лейтенант Дмитрий Уманец считает, что Россия таким образом действует на опережение.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаОбострение в Азовском море
Место
Украина
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
А он на дровах или на вате плавает? "Адмирал Пиздецов" - тот дровоход. А этот?
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
О, "Калибры"))) А что, с Каспия уже не годится стрелять?))
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Украинцы вы убоги по сравнению с нами....нас это забавляет и нам это приятно
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