Бьют из артиллерии и минометов: оккупанты нагло сорвали "перемирие" на Донбассе

Российские оккупанты на Донбассе продолжают нарушать режим тишины. Только в период с 5 по 12 ноября они осуществили 97 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов на подконтрольной Украине территории.
Об этом сообщается в сводке "Информационного сопротивления", опубликованной военным экспертом Константином Машовцом в Facebook.
Противник использовал автоматическое стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы, ручные и станковые гранатометы. Также эпизодически фиксировалось использование ЗУ-23-2, штатного вооружения БМП-1/2 и ПТРК. Кроме того, в отдельных случаях фиксировалось использование вооруженными формированиями оккупантов вооружения, подпадающего под ограничения, прописанные в Минских договоренностях. Речь идет о 122-мм артиллерийских системах, а также 120/82-мм минометах.
Огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Новозвановка, Травневое, Луганское, Новолуганское, Железное, Зайцево, Пески, Невельское, Березовое, Старогнатовка, Новогригоровка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяное и Широкино.
Помимо всего, по словам Машовца, противник продолжал активное ведение воздушной разведки с применением БПЛА. В основном – для выявления изменений в боевых порядках группировки ООС. Всего в период с 5 по 12 ноября визуально, а также средствами радиолокационного контроля группировки ОС зафиксировано семь разведывательных полетов БПЛА, в том числе три полета БПЛА "Орлан-10", выполненных в нарушение положений Минских соглашений с пересечением в воздушном пространстве линии соприкосновения и углубления в него на оперативно-тактическую глубину построения обороны Объединенных сил.
"При этом особое внимание командование оккупационной группировки сосредоточило на вскрытии системы управления группировки ОС, уточнении оперативной обстановки в районе проведения операции ОС, а также выявлении изменений в боевых порядках и местонахождении резервов Объединенных сил", – подчеркнул эксперт.
Оккупанты на Донбассе
"Прямой"
Также в районе проведения операции ОС отмечается активизация деятельности снайперских и маневренных групп РЭР/РЭБ противника фактически вдоль всей линии соприкосновения.
"Ряд частей и подразделений из состава 1-й и 2-й оперативных группировок российских оккупационных войск их командованием приведены и находятся в повышенной степени боевой готовности к ведению активных боевых действий. Дежурные артиллерийские расчеты из их состава в течение недели находились в состоянии постоянной боевой готовности к нанесению массированных огневых ударов по боевым порядкам Объединенных сил", – говорится в сводке.
Кроме того, в указанный период оккупанты активно проводили учения, направленные на отработку ударов по силам ООС.
Также стало известно, что для обеспечения террористов 7 ноября из России прибыл 90 "гумконвой", который ввез порядка 500 тонн грузов. Кроме того, с территории страны-агрессора было доставлено около 1700 тонн ГСМ.
Подытоживая, Машовец рассказал об активизации передвижения российского военного транспорта на временно оккупированной территории Донбасса. Так, между Старобешево и Докучаевском было замечено до 14-16 единиц автотранспорта, в основном "Уралы" и "КамАЗы".
А северо-западнее Калиново оккупанты активно оборудовали замаскированные огневые позиции для тяжелого пехотного вооружения.
Также было зафиксировано переброску шести единиц автотранспорта в сторону Луганска через Белое, двух единиц 120-мм минометов в северо-восточном направлении вблизи Озеряновки, одного БМП-1 и одного МТ-ЛБ в северном направлении от Безыменного.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские оккупационные войска начали активно повышать уровень боеготовности своих подразделений на временно оккупированном Донбассе.
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