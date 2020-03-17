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17 марта • обновлено в 15:54
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Оккупанты на Донбассе активно готовят артиллерию к бою: данные разведки

1.1т
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Командование российских оккупационных войск на Донбассе занялось наращиванием уровня боевой подготовки артиллерийских подразделений.

Об этом стало известно Главному управлению разведки, сообщается на сайте Министерства обороны Украины. Согласно актуальным данным, 16-17 марта под руководством российских инструкторов на полигоне "Южный" временно оккупированной территории в Донецкой области проводятся сборы с корректировщиками артиллерийского огня.

Артиллерия России

Артиллерия России

oruzhie.info

К ним привлекаются офицеры тактического звена (заместители командиров рот, командиры взводов) мотострелковых подразделений российских оккупационных войск.

Кроме того, в марте в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК РФ возросло количество и интенсивность тренировок по управлению огнем артиллерийских расчетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России 16 марта как минимум шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенную Минскими соглашениями артиллерию.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Главное управление разведки
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Serov Oleg
Serov Oleg
скоро курсанты российских артиллерийских училищ на практику приедут
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