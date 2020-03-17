Оккупанты на Донбассе активно готовят артиллерию к бою: данные разведки

Командование российских оккупационных войск на Донбассе занялось наращиванием уровня боевой подготовки артиллерийских подразделений.

Об этом стало известно Главному управлению разведки, сообщается на сайте Министерства обороны Украины. Согласно актуальным данным, 16-17 марта под руководством российских инструкторов на полигоне "Южный" временно оккупированной территории в Донецкой области проводятся сборы с корректировщиками артиллерийского огня.

Артиллерия России oruzhie.info

К ним привлекаются офицеры тактического звена (заместители командиров рот, командиры взводов) мотострелковых подразделений российских оккупационных войск.

Кроме того, в марте в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК РФ возросло количество и интенсивность тренировок по управлению огнем артиллерийских расчетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России 16 марта как минимум шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенную Минскими соглашениями артиллерию.

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