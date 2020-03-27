В Бахчисарайском районе временно оккупированного Россией Крыма устроили массовые милитаристские мероприятия для детей, несмотря на то, что мир живет в режиме карантина из-за пандемии коронавируса.
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Фото с пропагандистских концертов опубликовали на странице блога "RoksolanaToday&Крым" в соцсети Twiter.
Окупанты устроили массовые пропагандистские концерты с детьми в разгар коронавируса
Twitter "RoksolanaToday&Крым"
Окупанты устроили массовые пропагандистские концерты с детьми в разгар коронавируса
Twitter "RoksolanaToday&Крым"
Окупанты устроили массовые пропагандистские концерты с детьми в разгар коронавируса
Twitter "RoksolanaToday&Крым"
Окупанты устроили массовые пропагандистские концерты с детьми в разгар коронавируса
Twitter "RoksolanaToday&Крым"
На них запечатлены дети, одетые в военные формы и вооруженные игрушечными автоматами. Они позируют на фоне советских красных звезд и огромных "георгиевских" лент. Судя по всему, школьников готовят к российскому формату празднования 75-летия победы над нацизмом.
"Бахчисарайский район, муниципальный этап 25 марта. К угрозам психическому здоровью детей, что уже шесть лет в Крыму происходит, оккупант Россия добавила угрозы уже и физическому здоровью! ВОЗ,ООН, Минздрав Украины ничего не хотят сказать прекрасной Россиюшке-оккупанту? Давайте как-то озаботимся!" – возмутился автор публикаций.
Окупанты устроили массовые пропагандистские концерты с детьми в разгар коронавируса
Twitter "RoksolanaToday&Крым"
Окупанты устроили массовые пропагандистские концерты с детьми в разгар коронавируса
Twitter "RoksolanaToday&Крым"
Окупанты устроили массовые пропагандистские концерты с детьми в разгар коронавируса
Twitter "RoksolanaToday&Крым"
Окупанты устроили массовые пропагандистские концерты с детьми в разгар коронавируса
Twitter "RoksolanaToday&Крым"
Бахчисарайский район муниципальный этап 25.03.2020г.— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 26, 2020
К угрозам психическому здоровью детей,которое 6 лет в Крыму происходит,оккупант Россия добавила угрозы уже и физическому здоровью!
ВОЗ,ООН,Україна-давайте как то озаботимся! pic.twitter.com/3UQu26o32t
Бахчисарайский район муниципальный этап 25.03.2020г— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 26, 2020
ВОЗ,ООН,МОЗ України нічого не хочуть сказати прекрасной Росіюшке -оккупанту? pic.twitter.com/qDWumalhLb
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму с размахом отметили шестую годовщину оккупации Россией украинского полуострова, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19. В мероприятиях также принимали участие дети и пожилые люди, для которых коронавирус наиболее опасен.
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