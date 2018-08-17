"Оккупанты должны бояться": раскрыты подробности о сбитом беспилотнике на Донбассе

Волонтеры международного сообщества InformNapalm узнали модель сбитого на Донбассе российского беспилотника.

Об этом написал журналист Роман Бурко на своей странице Facebook, отметив, что такой БПЛА уже фигурировал в расследовании экспертов в феврале 2017 года.

"География потерь этой модели беспилотника от Турции в Украину. В сочетании с очередным случаем потери россиянами своего секретного БПЛА на Донбассе, а также недавней фиксацией новейших российских систем РЭБ можно утверждать, что РФ не только не отказалась от своей авантюры на востоке Украины, но и продолжает заводить в оккупированную зону новейшие системы разведки, а возможно и вооружения", – написал Бурко.

Он призвал Министерство иностранных дел Украины и другие государственные учреждения оперировать этими фактами на высоком уровне в качестве существенного повода для усиления международного давления на Россию.

"Оккупанты должны бояться лишний раз кашлянуть на Донбассе, чтобы не попасть на очередной пакет санкций", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, беспилотник оккупантов проводил разведку позиций украинских военных. Он был оборудован современными механизмами слежения.