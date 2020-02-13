Стреляют по мирной территории: оккупанты на Донбассе попались на новой подлости

Российские террористы на Донбассе активизировали обстрелы позиций ООС, а также мирных населенных пунктов, которые находятся на подконтрольной Украине территории.

Об этом говорится в сводке "Информационного сопротивления" за 4-13 февраля, которой поделился на своей странице в Facebook координатор проекта Константин Машовец.

Отмечается, что интенсивность огневых ударов оккупантов осталась на прежнем высоком уровне. Так, за последнюю неделю подразделения оперативной группировки российских оккупационных войск осуществили 57 огневых налетов. При этом противник использовал автоматическое стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы, ручные и станковые гранатометы, штатное вооружение БМП-1/2 и БТР. Также эпизодически фиксировалось применение противником ЗУ-23-2 и ПТРК.

Обстрелы на Донбассе avdeevka.city

Кроме того, в ходе обстрелов оккупанты в ряде случаев применяли вооружение, подпадающее под ограничения, согласно положений Минских договоренностей: 122-мм артиллерийские системы, 120/82-мм минометы и 100-мм ПТО типа МТ-12 "Рапира".

В частности, террористы били по позициям украинских войск в районе населенных пунктов: Крымское, Новолуганское, Новотошковское, Лебединское, Гладосово, Новотроицкое, Марьинка, Новозвановка, Пески, Старогнатовка, Красногоровка, Орехово, Счастье, Авдеевка, Травневое, Новомихайловка, Васильевка и Широкино.

Также защитники Украины зафиксировали частые вылети вражеских БПЛА для ведения воздушной разведки у позиций ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее наемники России в Марьинке выпустили перед собой в качестве отвлекающего маневра маленькую девочку, а сами спрятались, обстреливая военных Вооруженных сил Украины.

Напомним, украинские защитники, которые обороняют Новотошковское (Луганская область), также рассказывали, что террористы регулярно прячутся за спинами мирного населения из-за трусости.

А в ночь на 10 февраля российские оккупанты на Донбассе устроили минометный обстрел позиций Объединенных сил, стреляя из окрестностей оккупированного села Саханка.

Таким образом они лишили украинских защитников возможности открыть огонь в ответ, ведь в населенном пункте живет множество мирных граждан.

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