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13 февраля • обновлено в 13:10
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Стреляют по мирной территории: оккупанты на Донбассе попались на новой подлости

1.1т
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Российские террористы на Донбассе активизировали обстрелы позиций ООС, а также мирных населенных пунктов, которые находятся на подконтрольной Украине территории.

Об этом говорится в сводке "Информационного сопротивления" за 4-13 февраля, которой поделился на своей странице в Facebook координатор проекта Константин Машовец.

Отмечается, что интенсивность огневых ударов оккупантов осталась на прежнем высоком уровне. Так, за последнюю неделю подразделения оперативной группировки российских оккупационных войск осуществили 57 огневых налетов. При этом противник использовал автоматическое стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы, ручные и станковые гранатометы, штатное вооружение БМП-1/2 и БТР. Также эпизодически фиксировалось применение противником ЗУ-23-2 и ПТРК.

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Обстрелы на Донбассе

Обстрелы на Донбассе

avdeevka.city

Кроме того, в ходе обстрелов оккупанты в ряде случаев применяли вооружение, подпадающее под ограничения, согласно положений Минских договоренностей: 122-мм артиллерийские системы, 120/82-мм минометы и 100-мм ПТО типа МТ-12 "Рапира".

В частности, террористы били по позициям украинских войск в районе населенных пунктов: Крымское, Новолуганское, Новотошковское, Лебединское, Гладосово, Новотроицкое, Марьинка, Новозвановка, Пески, Старогнатовка, Красногоровка, Орехово, Счастье, Авдеевка, Травневое, Новомихайловка, Васильевка и Широкино.

Также защитники Украины зафиксировали частые вылети вражеских БПЛА для ведения воздушной разведки у позиций ООС.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Костянтин Машовець
Тег
Информационное сопротивление
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