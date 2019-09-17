"Родина тебя бросит": оккупант Украины пожаловался на гонения в России

Российский оккупант Донбасса Муса Умаханов после возвращения в Россию пожаловался на притеснения и гонения в родной стране, а также на плохую олигархическую власть.

Так, получив ранение на войне, он лишился возможности ходить и пытался принять участие в выборах в Мосгордуму. Однако ему отказали в этом. Скриншотами с возмущениями террориста поделился на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Умаханов жалуется на недопуск к выборам Facebook Анатолия Штефана

Предвыборная агитация террориста Facebook Анатолия Штефана

"Россия бросит тебя, сынок, – всегда! Ты родился в России, республика Дагестан, город Махачкала. Затем ты решаешь ехать на "гражданскую" войну в Украине и получаешь ранение, результатом которого является паралич. Ты понимаешь, что нужно ехать обратно в Россию, но и там тебя не ждут. Ты регистрируешься кандидатом в депутаты в Мосгордуму, чтобы отстаивать права таких, как ты "ихтамнетов", но тебя и здесь опять забывают и снимают с выборов. И ты сидишь парализован, всеми брошен на произвол судьбы с нищенской пенсией и пишешь посты с обвинением Путина", – с сарказмом комментирует судьбу наемника защитник Украины.

Штефан подчеркнул, что такие истории случаются с тысячами российских оккупантов, которые решили нажиться на войне в чужой стране.

"Они вас туда не посылали – запомните, это ваш выбор! Родина вас бросит всегда – вас просто нет!" – напомнил террористам офицер ВСУ.

Примечательно, что террорист Ухманов, оказавшийся на обочине жизни в России, числится в списках сайта "Миротворец".

Террорист оказался парализованным после войны на Донбассе Facebook Анатолия Штефана

Недовольство оккупанта путинской властью России Facebook Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террорист "Л/ДНР", который остался инвалидом после военных действий на оккупированном Россией Донбассе, пожаловался на копеечную пенсию и "русский мир", который забыл о своих.

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