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17 сентября • обновлено в 13:35
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"Родина тебя бросит": оккупант Украины пожаловался на гонения в России

2.2т Читать материал на украинском

Российский оккупант Донбасса Муса Умаханов после возвращения в Россию пожаловался на притеснения и гонения в родной стране, а также на плохую олигархическую власть.

Так, получив ранение на войне, он лишился возможности ходить и пытался принять участие в выборах в Мосгордуму. Однако ему отказали в этом. Скриншотами с возмущениями террориста поделился на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Умаханов жалуется на недопуск к выборам

Умаханов жалуется на недопуск к выборам

Facebook Анатолия Штефана

Предвыборная агитация террориста

Предвыборная агитация террориста

Facebook Анатолия Штефана

"Россия бросит тебя, сынок, – всегда! Ты родился в России, республика Дагестан, город Махачкала. Затем ты решаешь ехать на "гражданскую" войну в Украине и получаешь ранение, результатом которого является паралич. Ты понимаешь, что нужно ехать обратно в Россию, но и там тебя не ждут. Ты регистрируешься кандидатом в депутаты в Мосгордуму, чтобы отстаивать права таких, как ты "ихтамнетов", но тебя и здесь опять забывают и снимают с выборов. И ты сидишь парализован, всеми брошен на произвол судьбы с нищенской пенсией и пишешь посты с обвинением Путина", – с сарказмом комментирует судьбу наемника защитник Украины.

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Штефан подчеркнул, что такие истории случаются с тысячами российских оккупантов, которые решили нажиться на войне в чужой стране.

"Они вас туда не посылали – запомните, это ваш выбор! Родина вас бросит всегда – вас просто нет!" – напомнил террористам офицер ВСУ.

Примечательно, что террорист Ухманов, оказавшийся на обочине жизни в России, числится в списках сайта "Миротворец".

Террорист оказался парализованным после войны на Донбассе

Террорист оказался парализованным после войны на Донбассе

Facebook Анатолия Штефана

Недовольство оккупанта путинской властью России

Недовольство оккупанта путинской властью России

Facebook Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террорист "Л/ДНР", который остался инвалидом после военных действий на оккупированном Россией Донбассе, пожаловался на копеечную пенсию и "русский мир", который забыл о своих.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Россия
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70rus xxx
70rus xxx
Что взять с него,контуженный на фронтах.
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Он Алекс
Он Алекс
70rus xxx, да да, мы знаем )) все кто нета теме с путиным по словам троляк как ты - контуженные ..
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
І тут тролики заклякли.
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