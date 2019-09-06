Охранял обломки Boeing: суд освободил еще одного террориста-свидетеля по МН17

Бывшего террориста "ДНР" Александра Неведрова, охранявшего обломки сбитого на Донбассе Boeing 777 рейса МН17, освободили от тюремного заключения и приговорили к 5 годам условно.
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на материалы суда. Отмечается, что мужчину задержали в феврале в Торецке. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях) УК. В судебном процессе обвиняемый полностью свою вину признал.
Неведров – уроженец Енакиево, у него было 5 судимостей, начиная с 2002 года: за воровство, разбой, грабеж и изнасилование.
В 2014 году он присоединился к оккупантам и осуществлял охрану блокпостов "ДНР". В составе вооруженного подразделения он охранял обломки сбитого пассажирского авиалайнера Malaysia Airlines. Также ему было поручено осуществлять пропускной режим на блокпостах, останавливать проезжающий автотранспорт, проверять документы водителей и пассажиров, груз автомобилей.
У Неведрова есть двое несовершеннолетних детей, с марта 2018 года ему присвоена инвалидность 3 группы по зрению.
Александр Неведров
Скрин видео
Суд взял во внимание признание террористом вины, а его инвалидность и положительные характеристики с места работы признал смягчающими обстоятельствами.
Учитывая, что Неведров был на испытательном сроке, суд суммировал наказания и приговорил его 5 годам лишения свободы, а затем освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.
Осужденный вынужден периодически уведомлять орган пробации о своем месте нахождения. Приговор вынесен в конце августа текущего года и не обжалован.
Видео задержания и признания террориста:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Владимир Цемах – бывший командир подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном – 27 июня был доставлен в Киев из "ДНР" в результате проведенной спецоперации СБУ.
По решению суда Цемах был заключен под стражу.
Появилась информация, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.
Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.
30 августа журналист Юрий Бутусов высказал предположение, что Россия затягивает обмен пленными, чтобы получить Владимира Цемаха.
5 сентября Киевский апелляционный суд отпустил Цемаха "под личное обязательство". Это решение вызвало резкую реакцию украинцев.
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