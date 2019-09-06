Охранял обломки Boeing: суд освободил еще одного террориста-свидетеля по МН17

Бывшего террориста "ДНР" Александра Неведрова, охранявшего обломки сбитого на Донбассе Boeing 777 рейса МН17, освободили от тюремного заключения и приговорили к 5 годам условно.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на материалы суда. Отмечается, что мужчину задержали в феврале в Торецке. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях) УК. В судебном процессе обвиняемый полностью свою вину признал.

Неведров – уроженец Енакиево, у него было 5 судимостей, начиная с 2002 года: за воровство, разбой, грабеж и изнасилование.

В 2014 году он присоединился к оккупантам и осуществлял охрану блокпостов "ДНР". В составе вооруженного подразделения он охранял обломки сбитого пассажирского авиалайнера Malaysia Airlines. Также ему было поручено осуществлять пропускной режим на блокпостах, останавливать проезжающий автотранспорт, проверять документы водителей и пассажиров, груз автомобилей.

У Неведрова есть двое несовершеннолетних детей, с марта 2018 года ему присвоена инвалидность 3 группы по зрению.

Александр Неведров Скрин видео

Суд взял во внимание признание террористом вины, а его инвалидность и положительные характеристики с места работы признал смягчающими обстоятельствами.

Учитывая, что Неведров был на испытательном сроке, суд суммировал наказания и приговорил его 5 годам лишения свободы, а затем освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

Осужденный вынужден периодически уведомлять орган пробации о своем месте нахождения. Приговор вынесен в конце августа текущего года и не обжалован.

Видео задержания и признания террориста:

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