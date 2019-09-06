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8 сентября • обновлено в 11:25
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Охранял обломки Boeing: суд освободил еще одного террориста-свидетеля по МН17

39.7т Читать материал на украинском

Бывшего террориста "ДНР" Александра Неведрова, охранявшего обломки сбитого на Донбассе Boeing 777 рейса МН17, освободили от тюремного заключения и приговорили к 5 годам условно.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на материалы суда. Отмечается, что мужчину задержали в феврале в Торецке. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях) УК. В судебном процессе обвиняемый полностью свою вину признал.

Неведров – уроженец Енакиево, у него было 5 судимостей, начиная с 2002 года: за воровство, разбой, грабеж и изнасилование.

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В 2014 году он присоединился к оккупантам и осуществлял охрану блокпостов "ДНР". В составе вооруженного подразделения он охранял обломки сбитого пассажирского авиалайнера Malaysia Airlines. Также ему было поручено осуществлять пропускной режим на блокпостах, останавливать проезжающий автотранспорт, проверять документы водителей и пассажиров, груз автомобилей.

У Неведрова есть двое несовершеннолетних детей, с марта 2018 года ему присвоена инвалидность 3 группы по зрению.

Александр Неведров

Александр Неведров

Скрин видео

Суд взял во внимание признание террористом вины, а его инвалидность и положительные характеристики с места работы признал смягчающими обстоятельствами.

Учитывая, что Неведров был на испытательном сроке, суд суммировал наказания и приговорил его 5 годам лишения свободы, а затем освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

Осужденный вынужден периодически уведомлять орган пробации о своем месте нахождения. Приговор вынесен в конце августа текущего года и не обжалован.

Видео задержания и признания террориста:

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Темы
На Донбассе сбит Boeing-777 Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ДНР террористы "ДНР" Боинг МН17 Новости Донбасса Новости ДНР видео
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Перов Василий
Перов Василий
Мы забрали больше украинцев чем россиян при обмене.. Хорошо что адекватных украинцев... Надо было в Неньку отдать Сотника Понамарева Гозмана и т.д, им бы хорошо жилось вместе с Гонопольским Киселевым Бабченко Муждабаевым.. Рогули любят кормить отбросы выкинутые из РФ..
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Исаев Денис
Исаев Денис
Похоже не плохо в ДНР служил, раз ему там характеристику дали хорошую.
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Тарр Доктор
Тарр Доктор
"террориста, охранявшего обломки сбитого Boeing" Мля, щелкоперы обозные, вы у Кличка профессии что ли учились? ) Террорист-шахтер, террорист-учитель, террорист-свинопас... Так у вас все ваше население, оказывается, террористы? )))
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