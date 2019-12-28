Обмен пленными: журналисты указали на поразительное отличие от опыта Израиля и ХАМАС

Новый обмен пленными между "Л/ДНР" и Украиной в формате "всех на всех" – беркутовцев, а также харьковских, одесских и других террористов – сравнили с известным обменом Гилада Шалита в 2011 году и нашли поразительные различия.

В частности, тогда одного-единственного капрала Армии обороны Израиля обменяли на 1027 террористов ХАМАС, примерно 400 из которых отбывали пожизненные наказания. Об этом пишет издание "Цензор. Net".

"Параллели с нашим настоящим очевидны. Как и то, что, например, при жизни и свободу одного нашего спецназовца Сергея Глондара, группа которого попала в засаду россиян, когда ехала расчищать обвалы Донецкого аэропорта, можно отдать не одну сотню отбросов", – говорится в материале.

Обмен пленными в Украине сравнили с обменом израильского капрала на 1027 террористов ХАМАС

При этом подчеркивается, что предновогодний обмен в Украине отличается от указанного "1027 на одного" в Израиле. А именно отношением к этому процессу властей и суда.

"Сергей Глондар в плену террористов. Но есть одно "но", которое заключается в прозрачности решений, в готовности государства к сверхтяжелым дискуссиям, в том числе и в правовом поле", – отмечает автор.

Кроме этого, в Израиле обмену Шалита предшествовали не слухи о том, что террористов "якобы готовят к обмену", как это мы видим в Украине. Зато там были и соглашение по обмену, которое официально утвердил израильский Кабмин, и обнародованный Минюстом полный перечень террористов, которых должны были освободить. Мысли общества разделились: родственники погибших участвовали в публичных дискуссиях, выходили на акции протеста и обратились в Верховный суд страны. Но тот не изменил ситуацию, открыто показав свою позицию невмешательства в вопрос, который судьи назвали исключительно "прерогативой политического руководства страны".

Сергей Глондар в плену террористов censor.net.ua

"Озвучив простой тезис о "невмешательстве в политику", израильский суд не стал превращать свою работу в фарс, в котором пострадавших даже не успевают сообщить о рассмотрении дела, адвокатам не придают материалы для ознакомления, а "неуправляемые" прокуроры неожиданно меняются на удобных... И подозреваемые радуются тому, что представители стороны обвинения наконец "честные". На фарс, от которого тошнит – потому что ситуация, несмотря на свою уникальность, для украинских судов не нова. Только доказана уже до абсурда в квадрате", – сравнили журналисты опыт Израиля с тем, который сейчас демонстрирует в похожей ситуации Украина.

Суд по делу беркутовцев censor.net.ua

В то же время неизвестно, дойдет ли до этого когда наше государство. Непонятной остается и судьба другого, "уже без 5 минут заочного процесса с участием "наконец честных" новых прокуроров". Однако украинцы, обращая внимание на предыдущий опыт, уже говорят о худших сценариях.

"Потерпевшие, семьи героев Небесной Сотни и других погибших, в отличие от родных погибших израильтян лишены элементарного и одновременно главного: права знать правду о решении вопросов, касающихся их непосредственно. А еще – права обжаловать эти решения в правовом поле (пусть и бесполезно, учитывая "прерогативы политического руководства"), а не молча наблюдать за новостями из постановочного заседания, на которое их не удосужились даже пригласить", – заключает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились об условиях обмена пленными.

В обществе распространилась информация о том, что украинская сторона якобы планирует передать террористам "Л/ДНР" бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в расстреле активистов на Институтской 20 февраля 2014.

Киев и ОРДЛО готовятся провести обмен уже 29 декабря.

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