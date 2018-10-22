Осенний призыв в Украине: на улицах - облавы и незаконные задержания

Этой осенью представители полиции и военкоматов вновь занялись отлавливанием призывников в общественных местах и на улицах. В военкоматах своих планов не скрывают, говорят, будут встречать на проходных у предприятий, в библиотеках и центрах занятости. Первый скандальный случай в Харьковской области уже появился на видео – там люди в военной форме хватали парня прямо на улице. Подробности в материале OBOZREVATEL.

Схватил за руку, а потом повалил на землю

В соцсетях бурно обсуждают видео с Харьковской области. Так, военный схватил парня за рукав прямо на улице и не отпускал. Молодой человек потребовал объяснить, на основании чего его задерживают. Полицейский стоял рядом и не предпринимал никаких мер. Вокруг собралась толпа, люди требовали отпустить парня. В итоге молодой человек попытался убежать, однако военный догнал его и повалил на землю. В конце концов, парень вырвался, в руках у военного остался только его рюкзак.

В военном комиссариате Харьковской области говорят, сейчас проводят служебную проверку по этому факту.

"Судя по видео, это произошло в городе Купянск нашей области. Лица там видны не очень четко, кто это был. Поэтому сейчас назначена служебная проверка. Если мы установим, что это действительно были наши офицеры, то они превысили свои полномочия, будем привлекать их к дисциплинарной и материальной ответственности", - сказал OBOZREVATEL заместитель военного комиссара области Андрей Семенович.

Ловят в ночных клубах и хостелах

Это уже не первый случай, когда военкомы, пытаясь выполнить план по призыву, ловят молодых людей на улицах. В прошлом году во Львове представители военкомата вместе с полицейскими пытались попасть в ночной клуб, якобы для проверки документов. Однако охрана клуба их не пустила, поскольку они не смогли предъявить никаких документов, которые бы являлись основанием для подобных действий. Тогда военные устроили облаву прямо на улице перед клубом.

Облава на призывников во Львове press.coop-ua.org

Подобные случаи происходили в Киеве. В апреле и мае этого года представители военкоматов вместе с полицейскими нагрянули в общежитие и хостел в центре, где задержали несколько молодых людей. Некоторых из них доставили на призывной пункт.

А в ноябре прошлого года сотрудники военкомата и полиция провели облаву в ночном клубе. В итоге, как заявили тогда в пресс-службе Шевченковского военкомата столицы, на призывной пункт доставили 32 человека.

Искали призывников в киевском ночном клубе kiev.informator.ua

Пойманных отправили служить

В Киевском военкомате облаву в ночном клубе помнят. Но уверяют, что представителей военкомата там не было.

"Там была только национальная полиция. Они приехали туда по жалобам жильцов дома, где находится этот клуб. Жильцы жаловались, что их подъезды завалены использованными шприцами. Клуб дважды предупреждали, а потом приехала полиция и задержала там примерно 30 человек призывного возраста. Их доставили в комиссариат. Часть отпустили, потому что у них были отсрочки. С 11 задержанными провели беседу, и часть из них написала заявления на срочную службу", - говорит заместитель военного комиссара Киева Игорь Слюсаренко.

Он уверяет, что представители военкомата ходят только по месту жительства призывников и вручают повестки.

"Мы не уполномочены ходить по общественным местам. Мы работаем с ОСМД, ЖЭКами, приходим по месту жительства призывников. А если призывник по каким-то причинам попадает в поле зрения полиции, то они проверяют его по базе – не является ли он уклонистом, и если да, то доставляют в ближайший военкомат", - говорит Слюсаренко.

Работников встретим и на улице

В Днепропетровской области говорят, что где и как проводить оповещение призывников о необходимости прийти в военкомат решают в каждом районном комиссариате, в зависимости от ситуации.

"Если надо провести оповещение на каком-то предприятии, то комиссар идет на предприятие. Если предприятие палки в колеса вставляет и не пускает на территорию, то представитель военкомата всех работников встречает на улице. Если надо прийти в ночной клуб, и он считает, что это будет правильным и полезным для оповещения граждан, то он придет в ночной клуб. Это не ограничено законодательством", - говорит OBOZREVATEL заместитель военного комиссара по воспитательной работе Днепропетровской области Сергей Полуцыган.

Правда, Полуцыган признает, что законодательство не позволяет военкомам требовать у призывников на улице или в другом месте документы, чтобы установить личность. А без личных данных вручение повестки будет незаконным.

InfoResist

"Да, мы не имеем права спрашивать у человека документы. Но на это есть другие уполномоченные лица, например, полиция. Даже в библиотеке, пришел призывник, показал документ вахтеру, все, его личность установлена. Пришел в центр занятости, показал документ, все: "здравствуйте Иван Васильевич, мы вас очень ждем". Не важно, кем будет идентифицирована его личность", - говорит Полуцыган.

Требуйте адвоката

Юристы поясняют, что подобные действия представителей военкоматов неправомерны.

"На самом деле полиция может задержать человека только при определенных обстоятельствах. Просто так, чтобы установить личность гражданина, полицейские останавливать не могут. Тем более никто из военных не имеет права удерживать человека, не пускать, или проверять документы", - поясняет адвокат Ростислав Кравец.

Кстати, закон поясняет, в каких случаях полицейские могут проверить документы.

Первое – если полицейский считает, что человек похож на гражданина, находящегося в розыске. Второе – если у полицейского есть основания полагать, что этот человек совершил или собирается совершить преступление. Третье – если гражданин находится на территории со специальным режимом, на месте совершения преступления или ДТП. А также если у человека есть оружие, наркотики или другие запрещенные вещи.

Кравец советует тем, кто попал в такую ситуацию, не теряться и требовать адвоката.

"Вы имеете право ничего не говорить, не предъявлять никаких документов для установления личности, а сразу потребовать адвоката. И до его приезда ничего не предпринимать. И затем вы сможете оспорить действия и полицейских, а тем более военных, в суде", - говорит Кравец.