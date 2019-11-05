"Нужно строить новые позиции!" На Донбассе заметили тревожный знак разведения сил

Разведение сил на Донбассе может повлечь за собой опасную ситуацию, так как есть данные о том, что боевики концентрируют свои силы именно вблизи этих участков.

Об этом заявил военный обозреватель Михаил Жирохов, пишет "Апостроф". По его словам, украинской армии надо готовить новые фортификационные сооружения на месте своих будущих позиций.

"Я не очень удивлюсь, если во время встречи в "нормандском формате" состоится локальное обострение. Так же было и в феврале 2015-го, когда Дебальцево воевало, а на этом фоне шли Минские переговоры", – отметил он.

Разведение войск на Донбассе RT

Эксперт опасается, что разведение перерастет в ползучую оккупацию.

"Боевики сейчас вешают себе наклейки СЦКК – Общего центра контроля за прекращением огня. Ранее он был украинский-русский, но с 2017-го россияне вышли из него, их место заняли так называемые ДНР и ЛНР. Но Украина не признает их участия в СЦКК, они сами все решили вместо русских, вывешивают голубой флаг с белыми буквами, мол, вот мы находимся в качестве буфера между сторонами", – подчеркнул Жирохов.

Как сообщал OBOZREVATEL, после разведения войск возле Станицы Луганской и Золотого аналогичная процедура должна произойти в районе населенного пункта Петровское. Однако после обстрела со стороны террористов "ДНР" украинская сторона выступила с жестким заявлением.

Изначально в Петровском разведение должно было стартовать 4 ноября.

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