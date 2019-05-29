Новый советник Зеленского угодил в громкий скандал: что известно 

Советника президента Украины Владимира Зеленского по вопросам образования и науки Сергея Бабака уличили в плагиате.

Он закончил факультет международной экономики Киевского национального экономического университета, а также имеет юридическое и психологическое образование. Об этом пишет доктор философских наук, профессор Татьяна Пархоменко в статье для "Украинской правды".

В 2016 году Бабак защитил диссертацию на тему "Компьютеризированные системы контроля окружающей среды объектов энергетики на базе беспилотных авиационных комплексов", после чего стал доктором технических наук. Эксперты обратили внимание на то, что по крайней мере одна из публикаций по теме диссертации Сергея Бабака содержала плагиат из статьи российского студента Александра Данилова.

Речь идет о статье Бабака "Мониторинг окружающей среды АЭС с использованием систем видеонаблюдения и измерения мощности экспозиционной дозы на базе беспилотного авиационного комплекса" и статье Данилова "Разработка системы контактного дистанционного экологического мониторинга при добыче полезных ископаемых".

Сергей Бабак УП

Обе статьи имели одинаковую ошибку в одной и той же схеме — надпись на одной из плашек была на английском, в то время как остальные — на русском.

Дело в том, что статья Бабака была опубликована в журнале "Системы обработки информации" и поступила в редакцию 5 мая 2015 года. Вместе с тем журнал "Международный студенческий научный вестник" со статьей студента Данилова был подписан к печати 1 апреля того же года.

Экспертами также было установлено, что это далеко не единственный случай плагиата в научных работах Бабака. Более того, авторы совместных с Бабаком статей, вошедших в его диссертации, на момент публикаций были научно-педагогическими работниками Национального авиационного университета, ректором которого до 2009 года был отец Сергея Бабака — Виталий Бабак.

Это, в частности, стало основанием для сомнений в самостоятельности диссертационной работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первые 100 дней президентства Зеленского его команда намерена провести "аудит государства", чтобы "понять, в каком оно состоянии" и какими ресурсами располагает.

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