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Новое обострение на Донбассе: военный эксперт назвал две причины

1.7тЧитать новость на украинском

Активизация боевых действий на Донбассе может быть связана с приближением двух важных событий.

Об этом рассказал в эфире ObozTV военный эксперт Сергей Ковтун. Эксперт напомнил, что и в прошлые годы на востоке Украины в августе наблюдались обострения.

"Надо понимать, что у нас приближается День независимости. Кроме того, в субботу, как известно, Путин будет встречаться с Меркель. Поэтому обострение связано, скорее всего, именно с этими событиями", - объяснил он.

"Я не думаю, что произойдут кардинальные изменения на востоке. Если взять 2014-15 годы, то как раз самое большое обострение приходилось на август", - добавил Ковтун.

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Также военный эксперт добавил, что не видит предпосылок для активизации осенью более масштабных и серьезных действий на востоке Украины.

Как сообщал ObozTV, ранее эксперт Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко заявил, что Россия сменила акценты в гибридной войне против Украины и теперь "не работает под маркой "русского мира". По его словам, Кремль намерен расшатывать ситуацию в Украине новыми методами.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Сергей Ковтун
Место
Украина
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