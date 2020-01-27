Ницой о митинге в Харькове: цена русского языка – 40 млн убитых украинцев

Украинская писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой раскритиковала митинг в поддержку русскоязычных школ в Харькове, который сорвали местные активисты.

Она похвалила их и отметила, что цена русского языка в Украине - это 40 млн убитых украинцев. Об этом Ницой написала на своей странице в Facebook.

Лариса Ницой Politeka

По ее словам, "эра доминирования русского языка" закончилась, а люди должны перестать врать про дискриминацию.

"Некоторые русскоязычные пищат, что это не соответствует их интересам. Так вот, пора думать не только о себе, но и о стране. О государстве. В интересах нашей страны - украинский язык и все украинское. Потому что это усиливает украинцев. Потому что это утверждает Украину. Потому что это отличает нас среди других народов мира", – заявила писательница.

Ницой подчеркнула, что русский язык не является родным для Украины.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Лариса Ницой раскритиковала бывшего премьер-министра времен президентства Виктора Януковича Николая Азарова, который взорвался заявлением о "воспитании в духе национализма" молодого поколения в Украине.

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