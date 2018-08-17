Никакой "гражданской" войны: террористы сдали Путина на Донбассе

Террористы "Л/ДНР" открыто написали в социальных сетях о военной помощи со стороны Российской Федерации.

Об этом рассказал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook, обнародовав подтверждение.

"Особенности "гражданской" войны в Украине, это когда украинские воины ОСы сбили российский беспилотник, и в соцсетях боевики открыто пишут о русской помощи", – написал офицер.

Так, террористы написали, что украинские военные сбили их дрон на Донбассе, "но помощь России не иссякнет", потому что у них находится в распоряжении "десятки" подобной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, беспилотник проводил разведку позиций украинских военных. Он был оборудован современной камерой с возможностью передачи собранной информации на пункт управления в режиме реального времени.

Волонтеры InformNapalm рассказали, что данная модель дрона уже использовалась Россией и в Турции, и на Донбассе.