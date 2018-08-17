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Никакой "гражданской" войны: террористы сдали Путина на Донбассе

6.7тЧитать новость на украинском

Террористы "Л/ДНР" открыто написали в социальных сетях о военной помощи со стороны Российской Федерации.

Об этом рассказал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook, обнародовав подтверждение.

"Особенности "гражданской" войны в Украине, это когда украинские воины ОСы сбили российский беспилотник, и в соцсетях боевики открыто пишут о русской помощи", – написал офицер.

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Так, террористы написали, что украинские военные сбили их дрон на Донбассе, "но помощь России не иссякнет", потому что у них находится в распоряжении "десятки" подобной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, беспилотник проводил разведку позиций украинских военных. Он был оборудован современной камерой с возможностью передачи собранной информации на пункт управления в режиме реального времени.

Волонтеры InformNapalm рассказали, что данная модель дрона уже использовалась Россией и в Турции, и на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
террористы "ДНР"
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
ну дак во всех гражданских войнах присутствуют заинтересованые стороны ..коню понятно,что танки и другая техника ,не в копанках откопана,тут вопрос в изначальном наличии критически большого процента несогласных с теми процесами,которые произощли в Киеве (осень-зима 13/14.,если бы там народ был за ,то сотню или сколько там было этих спецов с Гиркиным.,то местные мусора и сбушники положили бы ,внутрение войска там тоже были в достатке.но они не понимали .почему должны подчинчться тем кто пришел к власти в результате переворота.в том же Крыму восемьдесят процентов остались военных ,мусарня и сбу ...то реально отдавать приказ было некому .местные были в большинстве против переворота .отсюда и ситуация ,с одной стороны интересы штатоа,с другой раши ..но на теритрии Украины.
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
И при чём здесь отрицание гражданской войны и сбитый беспилотник?С такой способностью анализиривоть и делать выводы этот горе-Штирлиц весной 45-го не прожил бы и дня.Так и погиб бы Штефанько,хотя на ум приходит другая ну очень известная нарицательная фамилия.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Гражданская война на Донбассе, это когда Ху*ло после Дебальцевского “котла” засекречивает потери козлорылых солдат в мирное время, а пенсионный фонд Козломордии увеличивается выплатами по потере кормильца на 70000 голов
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
UaDonetsk ХUЮmka, ты так и не смог привести ссылку на эти 70000.В похмельном бреду увидел,всё ясно.Жги дальше.
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