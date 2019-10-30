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30 октября • обновлено в 10:01
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"Ничего не изменилось!" Бойцы "Азова" устроили "бойкот" в Золотом

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Добровольцы из числа ветеранов полка "Азов" остаются в Золотом Луганской области, где 29 октября прошло разведение сил.

Об этом заявил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий, передают "Новости Донбасса".

"Для ребят ничего абсолютно не изменилось. Они обещали стоять там, защищать территорию и людей — украинских, в первую очередь людей, если армия покинет свои позиции. Они остаются там", — сказал он.

"Азов"

"Азов"

24 канал

Новости
Война за независимость Украины: "Л/ДНР" изменили тактику после начала отвода войск

Лидер националистической партии подчеркнул, что у его соратников в Золотом "есть, чем защищаться и чем защищать людей".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Отвод войск на Донбассе
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Забились в чью-то хату и бормочут "русские идут". Да пусть сидят. Собака лает, караван идёт.
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