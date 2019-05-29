"Не пропали, а убили на подвале": адвокат не исключил худший вариант с десятками пленных на Донбассе

Украинские военнопленные в ОРДЛО, "пропавшие" из списка на обмен, могут быть убиты.

По крайней мере, исключать такую версию нельзя, заявил в эфире ObozTV известный адвокат Николай Полозов, который занимается делом 24 украинских моряков, захваченных Россией в Керченском заливе.

Полозов прокомментировал информацию Евгения Марчука, что вместо 107 украинцев РФ признала пребывание в плену только 27 человек.

"Многие слышали о том, что из себя представляют т.н. "подвалы" в Донецке и Луганске. По сути, это секретные тюрьмы, куда свозили людей, где их пытали, некоторых убивали. И конечно же в тех условиях, в которых сейчас находятся украинские военнопленные в ОРДЛО, нет никаких гарантий, что их не убили. Абсолютно никаких гарантий", – сказал он.

Адвокат убежден, что последствия российской агрессии еще долго придется расхлебывать, "и вряд ли удастся найти всех, кто пропал за это время".

Он подчеркнул, что на Донбассе имело место преступление против человечности, у которого нет срока давности.

"И местные боевики, и присланные российские "спецы" совершали преступления против граждан Украины на оккупированных территориях – для меня это совершенно очевидный факт", – отметил Полозов.

В то же время, по его мнению, в ближайшее время ждать Международного трибунала в Гааге по этому вопросу не стоит.

"Даст ли этому оценку Международный уголовный суд – большой вопрос. Мы видели промежуточный доклад, опубликованный прокурором этого суда 1,5 года назад, но мы не видим какой-то активной деятельности сейчас", – обратил он внимание.

При этом Полозов призвал фиксировать все нарушения прав человека, которые допускают и российские власти, и власти так называемых "Д/ЛНР" на оккупированных территориях.

"Чтобы впоследствии, когда будет такая возможность, привлечь виновных к ответственности. Потому что это военные преступления", – пояснил юрист.

Украина поддерживает принцип обмена пленными "всех на всех" 24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине готовятся к новому этапу переговоров с Россией. Исходя из заявлений президента Владимира Зеленского, диалог может начаться с обмена пленными по принципу "всех на всех".

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