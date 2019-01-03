Нервы сдали? Террористы на Донбассе устроили разборки с оружием

В среду, 2 января, российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня.

По данным разведки, из-за неосторожного обращения с оружием один оккупант погиб и трое получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.

За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Террористы на Донбассе RIA.com

Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный, населенного пункта Станица Луганская на луганском направлении, а также вблизи поселка Опытное на донецком направлении и населенного пункта Водяное на мариупольском направлении.

Кроме вышеупомянутого оружия, в районе поселка Пески на донецком направлении зафиксировано работу вражеского снайпера.

"В связи с обстрелами позиций Объединенных сил вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками, украинские военные принимали адекватные меры с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения ООС на Донбассе в ночь с 28 на 29 декабря при неустановленных обстоятельствах исчез украинский военнослужащий.