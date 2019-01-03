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Нервы сдали? Террористы на Донбассе устроили разборки с оружием

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В среду, 2 января, российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня.

По данным разведки, из-за неосторожного обращения с оружием один оккупант погиб и трое получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.

За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

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Террористы на Донбассе

Террористы на Донбассе

RIA.com

Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный, населенного пункта Станица Луганская на луганском направлении, а также вблизи поселка Опытное на донецком направлении и населенного пункта Водяное на мариупольском направлении.

Кроме вышеупомянутого оружия, в районе поселка Пески на донецком направлении зафиксировано работу вражеского снайпера.

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Террористы на Донбассе устроили разборки с оружием

"В связи с обстрелами позиций Объединенных сил вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками, украинские военные принимали адекватные меры с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения ООС на Донбассе в ночь с 28 на 29 декабря при неустановленных обстоятельствах исчез украинский военнослужащий.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Подразделения Народной милиции ДНР взяли в плен украинского боевика, который принимал участие в неудавшейся попытке проникновения на территорию Республики на южном направлении. «Нашими защитниками взят в плен один из украинских боевиков, который был брошен своими «коллегами» при паническом бегстве. У пленного врачи констатировали переохлаждение, сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — отметил Басурин.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr, Он добавил, что в ходе опроса военный рассказал о подробностях планировавшегося наступления на мариупольском направлении. В частности, по его данным, в операции одной из основных ударных сил должна была стать 128-я горно-штурмовая бригада, которая дислоцируется в городе Мукачево Закарпатской области. Кроме того, пленный также подтвердил факты проведения намеренных огневых провокаций со стороны ВСУ с применением минометов
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
"Российские оккупационные войска" Дебилы. Новости для ебашьрусовцев махмалычей доков и прочего тупого чубатого сброда)
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