Нервы сдали? Террористы на Донбассе устроили разборки с оружием

В среду, 2 января, российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня.
По данным разведки, из-за неосторожного обращения с оружием один оккупант погиб и трое получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.
За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
Террористы на Донбассе
RIA.com
Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный, населенного пункта Станица Луганская на луганском направлении, а также вблизи поселка Опытное на донецком направлении и населенного пункта Водяное на мариупольском направлении.
Кроме вышеупомянутого оружия, в районе поселка Пески на донецком направлении зафиксировано работу вражеского снайпера.
"В связи с обстрелами позиций Объединенных сил вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками, украинские военные принимали адекватные меры с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения ООС на Донбассе в ночь с 28 на 29 декабря при неустановленных обстоятельствах исчез украинский военнослужащий.
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