Олигарх Фукс цинично грабит киевлян: обращение к президенту и прокурору

Коллектив OBOZREVATEL обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому и прокурору Киева Роману Говде с просьбой немедленно остановить циничную аферу российско-украинского "бизнесмена" Павла Фукса, который намерен "выкачать" из киевского метрополитена немногим менее 2 млрд. грн.

Прокуратурой Киева на протяжении долгих лет расследуются коррупционные схемы в деле о гигантских выплатах киевского метрополитена компании "Укррослизинг" (переименована в "Австро-Венгерская лизинговая компания").

В результате "активной работы следствия" на сегодняшний день по коррупционной схеме в карман олигарха Фукса перечислено уже более полутора миллиарда гривен. И если "активность" прокуратуры Киева останется такой же, то в ближайшее время со счетов метрополитена и из бюджета Киева уйдут еще сотни миллионов несуществующего долга!

Ни для кого не секрет, что за аферой стоит украинско-российский "бизнесмен" Павел Фукс, которого также прочно связывают с ФСБ. И он безнаказанно выкачивает деньги из украинцев.

СУТЬ СХЕМЫ. В 2009-2010 компания Фукса продала метрополитену 100 вагонов в лизинг по заоблачной цене, а в 2016 г. потребовала штраф, пеню и "корректировку" на общую сумму около 1,96 млрд грн.

Из этой суммы 774 млн грн – основной долг по договору с учетом пени, процентов за пользование предметом лизинга, а также инфляционные начисления. Еще почти 1,2 млрд – результат того самого коэффициента корректировки, включенного в договор уже после его подписания.

Схема бьет не только по коммунальному предприятию, но и по кошелькам каждого, кто спускается в столичное метро. Фактически людям приходится каждый раз платить "налог" на аферу Фукса.

Такую схему решили легализовать, прикрыть ее решением Киевсовета. И в июле 2018 года Киевский городской совет принял решение о реструктуризации несуществующего долга КП "Киевский метрополитен" перед "Укррослизингом". Затем было заключено мировое соглашение и определен график выплат.

За такую финансовую кабалу дружно проголосовали депутатские фракции "Солiдарнiсть", "Батькiвщина" и "Єдність" – рассчитывая спрятаться за коллективным решением. Однако в истории Украины существуют прецеденты, например, в Одессе, когда НАБУ открывало производства по факту принятия коллективных решений, которые имеют признаки коррупционных.

И в нашем случае по результатам голосования депутатов Киевсовета должна наступить не только уголовная ответственность, но и политическая. Ответственность проголосовавших "за" фракций и ответственность секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, который провел это решение.

Прокурору Киева Роману Говде стоило бы наконец выяснить, куда уходят многомиллионные средства, выкачанные из киевского метрополитена, а также назвать фамилии бенефициаров преступных доходов. Для этой цели есть инструменты финмониторинга.

Сейчас, после смены власти, необходимо допросить представителей властных фракций Киевсовета, проголосовавших за скандальное решение. Наверняка кто-то из них расскажет, кто и что им предложил в обмен на лояльность.

Необходимо допросить и представителей оппозиционных фракций, проголосовавших против чудовищного распила - и они наверняка расскажут, кто на них выходил с коррупционным, криминальным предложением.

Мы не верим, что коррупционное решение было принято депутатами из благих намерений. Cледствие обязано выяснить: кто кому и сколько заплатил.

Также встает вопрос ответственности Минюста и местной исполнительной власти, которая могла заблокировать преступное решение, но не сделала этого. Наверняка в ее составе были люди, финансово мотивированные конечным бенефициаром преступной схемы.

Не стоит забывать о том, что рано или поздно, но власть меняется. И если сейчас не будет проведено честное расследование, которое выяснит – почему Фуксу было "выделено" почти два миллиарда грн., то, очевидно, поменяется система прокуратуры, система ГБР и НАБУ. И новая генерация правоохранителей поставит вопрос, почему до них никто не хотел ничего делать.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

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