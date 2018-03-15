"Нейтрализовали лишь наполовину": Савченко обвинили в сливе гостайны

Народный депутат Надежда Савченко во время посещения оккупированных территорий Донбасса могла передавать противнику данные, представляющие государственную и военную тайну.

При этом, ее исключение из комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне не лишило ее возможности доступа к этой информации, заявил народный депутат от "Народного фронта", член комитета Дмитрий Тымчук, передает "РБК-Украина".

"Исключение Савченко из комитета является абсолютно адекватным решением. Ведь в качестве члена комитета по вопросам нацбезопасности и обороны она принимала участие в закрытых заседаниях комитета. На этих заседаниях рассматривались вопросы, которые составляют государственную и военную тайну нашего государства", – заявил он.

Депутат напомнил, что Савченко получала данные во время закрытых заседаний комитета.

"Учитывая, как она свободно передвигалась на оккупированной территории, дальше – нам неизвестно... Мы нейтрализовали ее лишь наполовину. Она сейчас не имеет права принимать участие в закрытых заседаниях комитета, но с другой стороны, как народный депут Савченко до сих пор имеет допуск к государственной тайне всех степеней", – добавил политик.

Тымчук напомнил, что в законодательстве не прописана возможность лишения народного депутата допуска к гостайне.

"Соответственно, у нас были запросы к СБУ с просьбой рассмотреть вопрос лишения Савченко этого допуска. Но от СБУ никаких ответов не получили", – добавил он.

Депутат также отметил, что Савченко может быть связана с кумом главы РФ Виктором Медведчуком.

"Что касается информации, которой я владею как координатор группы "Информационное сопротивление", очень много информации приходило о том, что люди из окружения госпожи Савченко очень тесно контактируют с господином Медведчуком. Опять же, как она вела себя во время судебного заседания в отношении Рубана – отдавала честь и все такое. Это человек (Рубан. - Ред.), который напрямую связан с Виктором Медведчуком", – заключил он.

Как сообщал "Обозреватель", 15 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что у ГПУ есть неоспоримые доказательства, что Савченко лично готовила террористический акт в здании Верховной Рады. Позже в парламент было внесено представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.