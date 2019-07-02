ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Недочеловеки!" В "ДНР" отбросили скандальную идею команды Зеленского по русскому языку

677Читать материал на украинском

Один из бывших главарей "ДНР" Александр Ходаковский очень резко отреагировал на возможное предложение официально разрешить русский язык на Донбассе.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский, который опубликовал скриншот со страницы Ходаковского в соцсетях.

"ДНРовцы предложение Андрея Богдана не оценили. "Очень красноречиво говорит о нашем статусе в их глазах – недочеловеки. Да кто вас вообще спрашивать собирается, дегенераты" – ответил Богдану полевой командир "ДНР" Ходаковский", – говорится в сообщении.

Новости
Возвращение к "языковому майдану": Богдана предостерегли от повторения революции

Казанский отметил, что если "договорняк случится, то спрашивать как раз никто не будет его".

"Просто поставят перед фактом. А если будет быковать - отправится к Мозговому и Моторолле", – добавил он.

"Недочеловеки!" В "ДНР" отбросили скандальную идею команды Зеленского по русскому языку

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Луганскй и Донецкой области.

При этом идеолог политической силы и представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что партия "Слуга народа" не поддерживает предоставление русскому языку официального статуса на Донбассе.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Андрей БогданАлександр Ходаковский
Место
Украина
Теги
русский языкДНРНовости ДНР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
6
Смешно
2
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel