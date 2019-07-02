"Недочеловеки!" В "ДНР" отбросили скандальную идею команды Зеленского по русскому языку

Один из бывших главарей "ДНР" Александр Ходаковский очень резко отреагировал на возможное предложение официально разрешить русский язык на Донбассе.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский, который опубликовал скриншот со страницы Ходаковского в соцсетях.

"ДНРовцы предложение Андрея Богдана не оценили. "Очень красноречиво говорит о нашем статусе в их глазах – недочеловеки. Да кто вас вообще спрашивать собирается, дегенераты" – ответил Богдану полевой командир "ДНР" Ходаковский", – говорится в сообщении.

Казанский отметил, что если "договорняк случится, то спрашивать как раз никто не будет его".

"Просто поставят перед фактом. А если будет быковать - отправится к Мозговому и Моторолле", – добавил он.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Луганскй и Донецкой области.

При этом идеолог политической силы и представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что партия "Слуга народа" не поддерживает предоставление русскому языку официального статуса на Донбассе.

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