Адский бой, шпион и контрабанда: как прошла неделя в ООС

За период с 14 по 20 февраля в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 113 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия. В результате боя под Золотым погиб один украинский военнослужащий. За неделю ранения получили шестеро бойцов.

Главным событием прошедшей недели стало наступление оккупационных войск на украинские позиции 18 февраля. В районе ООС прошли артиллерийские учения. Было обнаружено еще одно доказательство поставок террористам оружия из России. Подробнее о главных событиях ООС – в материале OBOZREVATEL.

Главные события в зоне ООС с 14 по 20 февраля

В воскресенье, 16 февраля, в магазине Родинского Донецкой области выявлена партия контрабандных сигарет на сумму 18 тысяч гривен. Сигареты изъяты.

В Донецкой области обнаружены контрабандные сигареты Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Во вторник, 18 февраля, оккупационные войска пошли в атаку в районе Золотого. Вооруженные силы дали достойный отпор врагу. Появилось видео адских боев.

По словам начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака, противник вел артиллерийский огонь из всех систем по позициям 93-й и 72-й бригад ВСУ. Кроме того, террористы применяли калибр 152 мм, а затем осуществили попытку атаковать наблюдательные посты.

"Силами подразделений нападение штурмовых групп отражено, завязался бой на позиции "Баня" 72-й бригады ВСУ. В результате этого боя мы дали адекватный ответ со всего вооружения", – сказал главнокомандующий ВСУ.

Потери российских оккупантов составили четыре человека убитыми и шесть ранеными. В ходе боев погиб один украинский военнослужащий, четверо получили ранения.

Погибший Герой – 22-летний боец 72-ой отдельной механизированной бригады ВСУ Максим Хитайлов. Парень был родом из Полтавской области. Террористы похитили его тело с поля боя, но вернули 20 февраля.

На Донбассе погиб Максим Хитайлов Instagram Максима Хитайлова

В тот же день пророссийские террористы "ЛНР" во время обстрела из артиллерии населенного пункта Попасная на Луганщине разбомбили местное кладбище. Было повреждено более 10 могил. Жертв среди мирного населения и военнослужащих нет.

Террористы разбомбили кладбище в Попасной Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В среду, 19 февраля, в Попаснянском районе Луганской области правоохранители, задействованные в ООС, задержали гражданина Украины, который пытался провезти около 700 блоков контрабандных сигарет. Контрабанда на общую сумму порядка 1,3 миллиона гривен изъята.

В Луганской области задержана партия контрабанды Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В тот же день в Луганской области был задержан террорист "ЛНР". "Военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии в ОТГ "Север" обнаружили подозрительную личность, которая пыталась пересечь блокпост вблизи Городища Луганской области. В поисковой базе ситуационного центра гражданин 1958 года числился как лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям и подлежащее задержанию", – рассказали в Штабе ООС.

Террорист задержан. Ему предъявлено обвинение по статье 260 Уголовного кодекса Украины.

В Луганской области задержали террориста "ЛНР" Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В четверг, 20 февраля, в районе ООС завершился конкурс на лучший артиллерийский расчет. Он прошел на одном из полигонов и продлился 4 дня. В конкурсе приняли участие 19 расчетов из разных артиллерийских, механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых и десантно-штурмовых бригад. Использовались 8 видов артиллерийских систем калибров 100, 122 и 152 мм.

Вблизи Станицы Луганской было обнаружено очередное доказательство поставок Российской Федерацией вооружения на неподконтрольную территорию Донбасса. Во время работ по разминированию был выявлен термобарической заряд ТБГ-7В для ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, произведенный в РФ в 2003 году. "Указанный боеприпас не производится в Украине, не находится на вооружении Вооруженных Сил Украины и используется исключительно армией РФ", – подчеркнули в Штабе ООС.

На Донбассе обнаружен термобарической заряд ТБГ-7В, произведенный в России Прокуратура Луганской области

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