"Не выходя из комы": в госпитале умер боец ВСУ

В военном госпитале Киева умер украинский военный, который служил в 72-й отдельной механизированной бригаде в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Как говорится на странице ОМБР в Facebook, Алексей Михайлович Гребенюк скончался 17 декабря, на сороковой день после ранения, не выходя из комы.

"Военнослужащий нашей бригады, 1969 года рождения, воевал и отдал за Украину дорогое - свою жизнь!" - говорится в сообщении.

Алексей Гребенюк 72-я ОМБР, Facebook

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами!" - отметили военнослужащие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный, который также служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.