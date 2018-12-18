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"Не выходя из комы": в госпитале умер боец ВСУ

1.5тЧитать материал на украинском

В военном госпитале Киева умер украинский военный, который служил в 72-й отдельной механизированной бригаде в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Как говорится на странице ОМБР в Facebook, Алексей Михайлович Гребенюк скончался 17 декабря, на сороковой день после ранения, не выходя из комы.

"Военнослужащий нашей бригады, 1969 года рождения, воевал и отдал за Украину дорогое - свою жизнь!" - говорится в сообщении.

Алексей Гребенюк

Алексей Гребенюк

72-я ОМБР, Facebook

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"Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами!" - отметили военнослужащие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный, который также служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Можно поздравить на одного карателя меньше.туда ему дорога как в прочем и другим хахлам
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CARGO 100
CARGO 100
Не дождался "Томоса" ...
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Судя по виду он из алкогольной комы лет 10 не выходил и в ней же служил в ВСУ.
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