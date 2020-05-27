Не все были пьяные: сын застреленного на Житомирщине воина рассказал новые детали трагедии

Сын воина ООС, который погиб от руки стрелка на Житомирщине, рассказал о новые детали той ночи. По его словам, отец не пил и не мог начать конфликт из-за того, что стрелок Анатолий Захаренко якобы не пустил детей на войну.

Об этом он рассказал hromadske на условиях анонимности По его словам, отец не дожил до 50 лет всего лишь два месяца. Во времена Революции Достоинства он был активным её участником, а после воевал в ООС в батальоне им. Кульчицкого, как и остальные погибшие в ту ночь.

"Все ребята, которых убили, служили тоже там, но в разный период. Там и познакомились. Отец был примером мужества. Он не боялся смерти и говорил, что он "фартовый". Столько раз его защищало от смерти. То, что случилось сейчас, просто не укладывается в голове. Последняя ротация моего отца была длинной – восемь месяцев. Две недели назад он вернулся с войны. И вместе с семью собратьями собрались на рыбалку. Все они были мужественными, настоящими друзьями и патриотами Украины. Я их всех знал лично", – рассказал сын.

Сын застреленного на Житомирщине воина рассказал новые детали трагедии Офис Генпрокурора

По его словам, на пруд они приехали утром 21 мая, днем рыбачили и мариновали мясо, а вечером накрыли стол, после чего созвонились с женами, сказал что все в порядке и скоро пойдут спать. Также сын воина рассказал, что еще один погибший – Роман Ханенко – знал стрелка уже давно и неоднократно приезжал на пруд с друзьями.

При этом сын погибшего заявил, что его отец непьющий, так что не все воины в ту ночь употребляли спиртное.

"Отцу он прострелил правое легкое и печень. У всех остальных также ранения в области туловища. Одному удалось скрыться. Сейчас активно обсуждают тему, что компания распивала спиртные напитки. Я хочу сказать, что из 8 мужчин пили не все. Мой отец точно непьющий", – уверил он.

Сын застреленного на Житомирщине воина рассказал новые детали трагедии Национальная полиция Украины

Высказался сын и про версию конфликта, которую озвучила жена стрелка – мол, погибшие высказывали ему претензии, так как он якобы не пустил сына на войну.

"Я знаю, что мой отец и другие никогда не могли такого сказать безосновательно. Ибо против того, чтобы молодежь шла на войну. Я думаю, что он что-то ляпнул, а они ему объяснили в грубом тоне. Это все-таки воины", – сказал он.

"Я действительно не сомневаюсь, что арендатору дадут пожизненное. Даже если за ним кто-то стоит, я не вижу смысла его защищать. Я просто не знаю, какой другой приговор можно дать подонку, который разрушил 7 семей за одну ночь. Я, семьи погибших и собратья погибших стремимся к справедливости и наказанию виновных. И чтобы память погибших не запятнали", – подытожил сын погибшего воина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 22 мая в районе села Новоселица Житомирской области были застрелены семь человек. По подозрению в убийстве задержан владелец местного водоема 58-летний Анатолий Захаренко.

По версии следствия, сначала он убил двоих из своих знакомых, которые находились рядом, затем начал расстреливать шестерых спящих. Одному удалось убежать в лес, добраться до села и затем вызвать полицию.

Выяснились имена погибших. Также известно, что среди них были бойцы батальона м. Кульчицкого и в/ч 3018 Нацгвардии.

Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

На месте происшествия нашли много оружия.

22 мая ему объявили о подозрении в убийстве семи человек.

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