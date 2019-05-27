"Не стал человеком директора": в ГБР разгорелся кадровый скандал

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сместил исполняющего обязанности руководителя пресс-службы ведомства Андрея Мальчика.

Это произошло из-за публикации на сайте ГБР и странице в соцсети новости о регистрации производства по заявлению экс-замглавы Администрации президента Андрея Портнова, рассказывает сотрудница пресс-службы Ирина Винокурова в Facebook.

По ее словам, информационное сообщение было подготовлено и согласовано со следствием с соблюдением всех юридических нюансов. Винокурова подчеркнула, что это была общественно важная информация, потому что журналисты постоянно звонили в пресс-службу ГБР по данному вопросу.

"К сожалению, это уже не первый случай цензуры, связанный именно с производствами, где упоминаются громкие фамилии. Роман Труба мотивировал решение заменить Андрея Мальчика так: "Ты должен был стать человеком директора, то есть профессионалом! Тебе давался такой шанс! Такой шанс!". Сегодня же нам назначили нового и. о. начальника пресс-службы ГБР – дизайнера Максима Белоусенко!" – возмутилась Винокурова.

Роман Труба "Останні події"

Она рассказала, что полтора месяца назад весь коллектив пресс-службы ведомства добился отстранения от обязанностей этого человека. Ведь он не имел образования, надлежащего опыта, демонстрировал абсолютную некомпетентность и как следствие – неумение найти общий язык с коллективом.

Протокол заседания в ГБР Facebook Ирины Винокуровой

Протокол заседания в ГБР Facebook Ирины Винокуровой

"Назначенный по странному стечению обстоятельств – бывший помощник народного депутата от "Народного фронта" Кодолы. Он, наверное, в отличие от своего предшественника, "человек директора". Чувствую, что дальше еще полетят головы тех, кто "не стал человеком директора". Скорее всего, это будут те, кто и голову имеет, и человеком остается, несмотря на все", – пишет сотрудница пресс-службы ГБР.

Винокурова добавила, что согласно Закону Украины "О Государственном бюро расследований", кадровые вопросы его директор должен согласовывать с первым заместителем и заместителем. А и. о. руководителя подразделения, согласно закону, назначается старший по возрасту служащий подразделения. Назначенный и. о. не подходит под это требование.

"О "быть человеком директора" как основном критерии при назначении в законе ничего не написано", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая ГБР внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможной причастности высших должностных лиц Украины к государственной измене. Это было сделано по заявлению экс-замглавы Администрации президента Андрея Портнова.

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