Не Парубий: Савченко заявила, что ошиблась, и назвала организатора снайперов на Майдане

Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявляет, что приносит извинения главе Верховной Рады Андрею Парубию за выдвинутые ранее обвинения в организации снайперов на Майдане.

"Я не помню, что я сказала, но если я назвала имя Парубия, прошу извинения. Я имела в виду Пашинского (нардеп от "Народного фронта". - Ред.)", - заявила она после допроса в СБУ в кулуарах парламента.

Отметим, что ранее в ГПУ заявили, что Пашинский является фигурантом дел Майдана.

Так, Генеральная прокуратура Украины начала расследовать обстоятельства, при которых в ходе событий на Евромайдане 18 февраля 2014 года была обнаружена у неизвестных винтовка с оптическим прицелом.

Рречь идет об известном эпизоде, когда в толпу митингующих въехал автомобиль, в котором после его остановки демонстранты обнаружили винтовку с оптическим прицелом. Сразу после этой находки на место происшествия явился Пашинский и знаками приказал сопровождавшим его людям сесть в машину и уехать с места событий.

В определении суда говорится, что в "багажном отделении автомобиля находился принадлежащий ему (имеется в виду владелец машины. Ред.) карабин "NorincoCQ-A", калибра 223 rem (5,56 мм) и боеприпасы к нему".

Напомним, ранее перед допросом в Службе безопасности, Савченко заявила, что лично видела, как на Майдане "нардепы" привозили оружие протестующим, а якобы Парубий заводил снайперов в отель "Украина".

Как сообщал "Обозреватель", 15 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что у ГПУ есть неоспоримые доказательства, что Савченко лично готовила террористический акт в здании Верховной Рады.

Позже в парламент было внесено представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.