"Не несет яйца!" Луценко раскритиковал работу НАБУ и Сытника

Генпрокурор Юрий Луценко обвинил директора НАБУ Артема Сытника в неэффективной работе.

В интервью theБабель он заявил, что из-за этого Специализированная антикоррупционная прокуратура во главе с Назаром Холодницким также не может показывать высокие результаты.

"Я не говорю, что НАБУ нужно ликвидировать. Я один из соавторов закона о НАБУ. Просто нужно разграничить руководителей и институты. [Руководитель НАБУ] господин Сытник явно неэффективен. Не дать за три года ни приговора — это надо постараться", - заявил Луценко.

"Все зависит от детектива. У прокуратуры нет оперативных сотрудников. Прокурор лишь фиксирует процесс и сопровождает его. [Председатель САП Назар] Холодницкий не может самостоятельно, без НАБУ дать результат. Если за полтора года секретные агенты не сработали ни разу по категории "А", вопросы к Холодницкому? Если НАБУ не несет яйца, то у САП яичницы не будет", — сказал генпрокурор.

Юрий Луценко скриншот из "Право на владу"

Как сообщал OBOZREVATEL, также Луценко признался в том, что был поклонником творчества кандидата в президенты Владимира Зеленского, но неожиданно изменил отношение к шоумену и провел с ним жесткий разговор.

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