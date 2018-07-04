"Не могу этого терпеть": Гройсман пригрозил контрабандистам ВСУ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что может обратиться к ВСУ с просьбой провести учения в море, где сейчас в нейтральных водах стоят 4 тысячи контейнеров, ожидая "договорняка" с Таможенной службой.

Как отметил премьер в своем Twitter, владельцам данных судов не удастся договориться без уплаты всех налогов.

"Не договоримся! Заходите, растамаживайтесь, платите налоги в государственный бюджет", - возмутился Гройсман.

Также политик пригрозил, что не долго ждать того дня, когда он обратится к ВСУ, чтобы провести где-то там обучение.

"Я не могу этого терпеть!" - говорится в его сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство финансов Украины предложило усовершенствовать механизм взаимодействия таможен и контролирующих органов при таможенном оформлении товаров по принципу "единого окна".