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''Не ходили ноги'': медики вынесли вердикт Зайцевой

4.3тЧитать материал на украинском

Нет никаких противопоказаний для пребывания Алены Зайцевой - подозреваемой по делу масштабного смертельного ДТП в Харькове - в условиях следственного изолятора.

К такому выводу пришла комиссия, созданная областным Управлением здравоохранения, по результатам осмотров специалистами и дополнительных обследований, информирует пресс-служба Харьковской ОГА.

Осмотр и обследование Зайцевой проводили 22 октября следующие специалисты: областной нейрохирург, кардиолог, областной офтальмолог, областной дерматовенеролог, ревматолог, а также областные специалисты по ультразвуковой и лабораторной диагностиках.

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Алена Зайцева

Алена Зайцева

"По результатам обследования областными специалистами ни одной патологии в подследственной Зайцевой не обнаружено. Никаких противопоказаний для ее пребывания в условиях следственного изолятора нет", - сообщил комиссии начальник Управления здравоохранения ХОГА Богдан Федак.

Он уточнил, что комиссия была создана после обращения заведующего медицинской части № 27 филиала ЦОЗ ДКВС Украины в Харьковской и Луганской областях.

Всю необходимую информацию и выводы областная комиссия передала в правоохранительные органы.

Отметим, 24 октября очередное заседание по делу пришлось отложить из-за плохого самочувствия Зайцевой.

Накануне адвокаты заявили о ухудшении состояния здоровья подозреваемой. При этом врач отметил, что это, видимо, происходит на фоне стрессов. "То, что ей тяжело ходить и голова болит – так это последствия каких-то лекарств, которые ей вводят в СИЗО, чтобы сбить давление", - сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, 18 октября в центре Харькова произошло кровавое ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице, 6 получили травмы различной степени тяжести.

По словам одного из свидетелей, в момент ДТП оба подозреваемых превышали скорость. 7 февраля стало известно, что "исчезли" упоминания об опиатах, которые были обнаружены в организме Зайцевой после аварии из обвинительного акта.

Недавно Зайцева была замечена на улицах Харькова, и как выяснилось потом, девушку якобы вывозили на обследование в клинику.

Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на OBOZREVATEL.

Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
УкраинаХарьков
Объекты
ДТП ХарьковДТП Зайцеваздоровье
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Annenkov Vitaliy
Annenkov Vitaliy
Чисто мокшанская харя у этой шмары. Она себя видимо уже жертвой чувствует. 20 лет должна сидеть, не меньше.
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