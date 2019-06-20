"Не хочу знать такого сына": мать убийцы Даши Лукьяненко отказалась от него

Мать 22-летнего Николая Тарасова, который признался в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Ивановке Одесской области, выразила уверенность, что это сделал именно он, и отказалась от сына.

Об этом идет речь в сюжете "ТСН". Женщина заявила, что не будет защищать своего ребенка. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Он действительно признался, это он сделал. Очень много вещественных доказательств. Не могли на него давить и подставить. Я боялась, что где-то на территории найдем какие-то вещи, которые принадлежат Дарье, но когда в действительности ребенка нашли, нашли много доказательств. Это он сделал! Я отказалась от него, у меня нет сына, я не хочу знать такого сына", – поделилась мать Тарасова.

Мать Николая Тарасова Скриншот из видео

Отмечается, что когда Николай совершил преступление, дома кроме него никого не было. Семья уехала в Одессу, а сына попросили разгрузить товар на базаре. Там он и выследил ребенка соседей, а впоследствии затащил во двор и пытался изнасиловать, а потом зарезал.

При этом, местные жители не верят, что родственники подозреваемого могли не знать о преступлении. Базарный контейнер семьи обрисовали красной краской. А в день, когда тело Даши нашли во дворе Тарасовых, односельчане едва не совершили самосуд, в связи с чем полиция посоветовала семье уехать из Ивановки.

Скриншот из видео

"Я пойду на полиграф, я отвечу на все вопросы. Он видел, что я при 190 на 115 давления пурпурно-красная бегаю, ищу ребенка и он бегает рядом возле меня и ни слова мне не сказал. А как людям теперь объяснить, что я на самом деле об этом не знала", – отметила женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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