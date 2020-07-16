Названо имя морпеха, погибшего под Зайцевым. Фото Героя

Под Зайцевым на Донбассе 13 июля погиб защитник Украины.

Военным Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля во время выполнения боевых задач в зоне проведения ООС в районе Зайцево в Донецкой области, оказался Дмитрий Красногрудь.

Командиру разведывательного взвода отдельного батальона бригады морской пехоты был 41 год. Об этом сообщили на странице 35-й ОБМП в Facebook.

Как известно, Дмитрий Красногрудь получил многочисленные осколочные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью, в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства.

Дмитрий Красногрудь подорвался на неизвестном взрывном устройстве в зоне ООС 13 июля (Facebook 35-й отдельной бригады морской пехоты)

Командование бригады и побратимы бойца выразили искренние соболезнования родным и близким в связи с гибелью защитника.

"Горько воспринимать потерю собрата. Вечная память! Слава Герою Украины!", – отметили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 13 июля, в результате обстрела войсками России на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Во время подрыва на неизвестном взрывном устройстве умер еще один украинский защитник.