Названо имя морпеха, погибшего под Зайцевым. Фото Героя
Под Зайцевым на Донбассе 13 июля погиб морпех Дмитрий Красногрудь
Боец подорвался на неизвестном взрывном устройстве, получив многочисленные осколочные ранения
Командиру разведывательного взвода отдельного батальона 35-й бригады морской пехоты был 41 год
Под Зайцевым на Донбассе 13 июля погиб защитник Украины.
Военным Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля во время выполнения боевых задач в зоне проведения ООС в районе Зайцево в Донецкой области, оказался Дмитрий Красногрудь.
Командиру разведывательного взвода отдельного батальона бригады морской пехоты был 41 год. Об этом сообщили на странице 35-й ОБМП в Facebook.
Как известно, Дмитрий Красногрудь получил многочисленные осколочные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью, в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства.
Дмитрий Красногрудь подорвался на неизвестном взрывном устройстве в зоне ООС 13 июля (Facebook 35-й отдельной бригады морской пехоты)
Командование бригады и побратимы бойца выразили искренние соболезнования родным и близким в связи с гибелью защитника.
"Горько воспринимать потерю собрата. Вечная память! Слава Герою Украины!", – отметили они.
Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 13 июля, в результате обстрела войсками России на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Во время подрыва на неизвестном взрывном устройстве умер еще один украинский защитник.