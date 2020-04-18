Керівник так званої "Луганської народної республіки" Леонід Пасічник вирішив повернути місту Луганськ його радянське найменування – Ворошиловград. Для того, щоб святкувати річницю закінчення Другої світової війни та інші, важливі для Леоніда Пасічника, дати.

Климент Ворошилов навряд чи може вважатися героєм Другої світової. На відміну від інших радянських воєнначальників. Так, у цих людей також були суперечливі біографії. Однак вони відомі своїм внеском у перемогу.

А Ворошилов? Навіть у довоєнні роки він не міг вважатися людиною, що створювала Червону армію. Свою посаду наркома оборони Ворошилов отримав від Йосипа Сталіна зате, що підтримав його у внутрішньопартійній боротьбі.

Однак вже перед початком Другої світової війни стало зрозуміло, що цей нарком оборони не може вирішити проблем воєнного будівництва. І Ворошилова усунули. Ніяких серйозних посад він більше не займав. Більше того, на всіх фронтових напрямках, куди його надсилали, потім з’являлися інші генерали і маршали. Щоб вирішували проблеми, які створював Ворошилов.

Після війни цей партійний діяч запам’ятався тим, що намагався зберегти сталінізм без Сталіна. І в результаті позбувся своїх посад і навіть найменування міста Ворошиловград. Воно знову стало Луганськом ще у часи Микити Хрущова.

На політичну карту Радянського Союзу Ворошиловград повернувся вже після смерті Ворошилова. Коли Леонід Брєжнєв вирішив використати цього "красного офицера" в якості чергової радянської ікони.

І от тепер це буде ікона "Луганської народної республіки".

Керівники маріонеткової адміністрації не можуть дати громадянам, які живуть сьогодні на окупованих територіях, ніякої перспективи у майбутньому. Вони пропонують їм тільки минуле.

Та ще й спаплюжене минуле.

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