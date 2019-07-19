Насиловал, пока мать не видела! В Украине девочка родила от деда

В Украине полиция разыскивает мужчину, который подозревается в изнасиловании ребенка.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Из заявления 30-летней женщины – в связи с тяжелым материальным положением она периодически выезжала на заработки в Польшу, а свою дочь оставляла на родителей сожителя. После улучшения материального положения мать забрала ребенка к себе в Гданьск, где через некоторое время по направлению учебного заведения девочку отправили в местную больницу, где была установлена беременность сроком семь месяцев", – сказано в сообщении.

Местной полиции девочка рассказала, что когда матери не было рядом, дедушка (отец сожителя) насиловал ее. Через некоторое время ребенок родила в родильном центре Гданьска девочку.

"А что же дедушка? Это – человек 1955 г. р., с места постоянного проживания исчез, проводим розыскные мероприятия с целью установления его местонахождения", – добавил Аброськин.

Насилие над ребенком Etcetera.media

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине растет количество случаев сексуального насилия над детьми. Статистика печальна: только за первые пять месяцев текущего года количество подобных ЧП достигло 122.

В последнее время эта тема стала одной из наиболее обсуждаемых – украинцев потрясло жестокое убийство Даши Лукьяненко под Одессой.

11 июля Верховная Рада Украины проголосовала за усиление ответственности за преступления, совершенные относительно малолетних, несовершеннолетних и лиц, которые не достигли половой зрелости. Закон вызвал неоднозначную реакцию.

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