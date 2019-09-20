"Это ловушка": Украину предупредили об исходе выборов на Донбассе

Россия настаивает на проведении местных выборов на Донбассе, чтобы легитимизировать главарей террористических "Л/ДНР" и заставить Киев пойти с ними на прямой диалог.

О такой "ловушке" предупредил в эфире ObozTV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его мнению, корректные выборы на Донбассе возможны лишь после разоружения незаконных формирований и как минимум 5-летнего переходного периода.

"Почему для России проведение этих выборов – в приоритете? Потому что это способ легитимизировать пророссийские силы, главарей так называемых "республик". А потом сказать: "Их люди выбрали, они – официальная власть. А теперь, уважаемый Киев, ведите напрямую переговоры с Донецком и Луганском", – разъяснил Мусиенко.

Эксперт напомнил, что за время войны на Донбассе уже дважды проходили т.н. "местные выборы".

Если избирательный процесс проводить сейчас, то, по его мнению, это будет "то же самое, только под наблюдением ОБСЕ".

По мнению Мусиенко, наиболее рациональный выход из ситуации – это миротворческая миссия с временной переходной администрацией на 5 лет.

За это время, уточнил он, прекращается огонь, проводится разоружение незаконных групп, разминирование территории, решаются гуманитарные вопросы: строятся дороги, мосты, восстанавливается инфраструктура и т.д.

"И потом проводятся выборы. Люди начинают более-менее привыкать к мирной жизни, адаптируются. Туда потихоньку заходят украинские партии, политики, начинается какой-то избирательный процесс. Он освещается СМИ, он более-менее свободный, корректный и демократичный. У меня нет иллюзий, что он на 100% будет таким, но хотя бы в каких-то границах", – предложил Мусиенко.

"В противном случае проводить выборы – просто легитимизировать эти силы, чтобы нас загоняли в ловушку прямого диалога с ними", – подчеркнул он.

По мнению эксперта, даже более-менее честные выборы в Л/ДНР сейчас провести невозможно tass.ru

OBOZREVATEL напоминает, что в последнее время активизировалась тема проведения местных выборов на оккупированных территориях Донбасса:

проведение выборов в ОРДЛО входит в т.н. "план Штайнмайера", на выполнении которого настаивает Россия и который уже поддержали в ОБСЕ;

фактически, этот планузаконивает "Л/ДНР" в составе Украины, но при этом лишает Киев контроля над этими территориями;

не исключено, что "план Штайнмайера" Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят на саммите в "нормандском формате", который может состояться в ближайшее время;

министр иностранных дел Вадим Пристайко в кулуарах форума YES обмолвился о том, что власти Украины хотят провести местные выборы по всей стране, включительно с территориями ОРДЛО;

сам Зеленский уточнил, что выборы возможны после вывода войск РФ из Донбасса и окончательного обмена пленными;

спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что возвращение оккупированных территорий Донбасса под украинский контроль возможно лишь после "выборов и других политических шагов".

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